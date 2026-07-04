/Top 10 News Today: ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ,୬ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

PM Narendra Modi:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ (ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ) କ୍ଷେତ୍ରର ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ୬ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାଳରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ନଜର ରହିବ।
Crime Branch: ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାଙ୍ଗ ଓମ୍ଙ୍କ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ। SFSLରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା।ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଓମ୍ଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର। ମାମଲାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଜାରି।
Rath Yatra 2026: ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ରେ ହେବ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
Odisha Doctors Protest: ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ୧୦ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଜିଦ୍ । ଆଜି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସଂଘ କରିବ ଆଲୋଚନା ।
Pitabas Panda: ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନର ହେଲାନି ଚିକିତ୍ସା। MKCGରୁ ମଦନ ଦଳାଇଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ। ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ୩ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଏମକେସିଜିର ଅସ୍ଥି ଶଲ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ।
Baliguda Accident:ବାଲିଗୁଡ଼ା ମହାସିଙ୍ଗ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଜଣା ଗାଡ଼ି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଆଉ ୨ ମୃତ। ୩ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
Cuttack Municipal Election: ସିଏମ୍ସି ମେୟର ପଦ ହାତେଇବ ବିଜେପି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏମ୍ସି ମେୟର ପଦକୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆସନ୍ତା ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁମତ ସହ ମେୟର ପଦ ହାତେଇବା ନେଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
Police SI Scam : ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି କେଳଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ସମେତ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି ଶେଷ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାୟ ସରଂକ୍ଷିତ ରହିଛି।
Meta Summons: ମେଟାକୁ ସମନ ପାଇଁ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ସମନ ଜାରି କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶିଶୁ ଅଶ୍ଲୀଳ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ।
India Pakistan:ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ସୂଚନା ଦେଲେ MEA ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ବାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପାକିସ୍ତାନର ସମର୍ଥନ କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି।