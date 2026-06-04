Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237237
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶିଘ୍ର ଗଡିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବସ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶିଘ୍ର ଗଡିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବସ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 04, 2026, 08:30 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶିଘ୍ର ଗଡିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବସ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Hospital Fire: ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ବିହାର ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଇସିୟୁରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୧୦ ଜଣଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।  ସର୍ଟ ସର୍କିଟ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

Monsoon 2026: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ଖରା ସହ ସଂଜ ନଇଁଲେ କାଳବୈଶାଖିର ତାଣ୍ତବ। ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳୁଛି।  ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବା ସହ  କୂଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ୭ ଜିଲ୍ଲା କୁ  ବର୍ଷା ପବନ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର,ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ। 

Hydrogen Bus: ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶିଘ୍ର ଗଡିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବସ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩ଟି ବସ୍ ଚାଲିବାର ଯୋଜନା  ରହିଛି।  ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ-ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ରୁଟ୍ ରେ ଏହି ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 

Add Zee News as a Preferred Source

BRICS Meeting : ପୁରୀରେ ବୁଧବାର ଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ  ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ। 
ଆଜି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସାମିଲ୍ ହେବେ। 

Flight Service: ଖୁବଶୁଘ୍କ ଭୁବନେଶ୍ବର-ଜୟପୁର ବିମାନସେବା।  ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିମାନ ବନ୍ଦର ତୃତୀୟ  ଏୟାର ଟର୍ମିନାଲ୍ କୁ ଖୁବଶିଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ  କରାଯିବାକୁ  ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରାମର୍ଶାଦାତା କମିଟି ବୌଠକରେ ନିସ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 

Digital Donation:ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇ-ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇ-ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ବାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସହଜରେ ଦେଇପାରିବେ ମନସ୍କାମନା ରାଶି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦାନ କରିପାରିବେ।

TMC: ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। (TMC) ଟିଏମସିର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ୬୦ ଟିଏମ୍‌ସି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରିତବ୍ରତ । ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି। 

Odisha Coastal Highway: ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ରାମେଶ୍ବରରୁ ପାରାଦୀପ ୧୬୩ କିମି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୮ ହଜାର ୩ ଶହ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ  ରହିଛି। ରାମେଶ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। 

Odisha Education: ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବହି।  ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବହି ଛପା ସାରିଲାଣି। ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ।

IAS Arvind Padhi: ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତୁରନ୍ତ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାସିନ୍ଦା, ଆୟ ଓ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ନାମଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Hospital fire
Hospital Fire: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
top 10 news today
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଇ-ହୁଣ୍ଡି ନିମନ୍ତେ ବୈଠକ, ସୁନା ବିକ୍ରି ନେଇ RBI ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odisha news
ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରୁ ହଟିଲା ଅବୈଧ ଅତିକ୍ରମଣ, ଏସଏମସିର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
Kotia Dispute
କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ, ସେନସସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ତିବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା
BRICS Meeting Puri
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର, ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ