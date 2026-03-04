Advertisement
Top 10 News Today: ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି,ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:13 AM IST

1-Holi 2026: ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁ ଠୁ ସହର। ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଦିନ ଲୋକେ ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲି ପରପ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଥାଆନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, କେମିକାଲ୍ ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ବିଶେଷକରି ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ହୋଲିର ମଜାକୁ ଦ୍ବି-ଗୁଣିକ କରିବା ଲାଗି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।

2-Cm Holi Wish:ହୋଲି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି  ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ  ସୁଖ,ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେଉ। ଏହା ହିଁ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା ବୋଲି ଟ୍ବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 

3-Holi Safety: ହୋଲି ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡି କରାଯାଇଛି। ମଦୁଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ୮୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲକିଂ ଓ ଚେକିଂ ହୋଇଛି। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀରେ ନ ଗାଧାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି,୧୦ଟି ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଓ ନଦୀ ପଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍‌ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

4-Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରୁ ଶୀତ ଉଭେଇ ଗଲା ପରେ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣୀ ତାତି। ଗତ-ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ତାତି ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । 

5-Suresh Pujari Admit In AIIMS: ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଛାତିରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ (AIIMS)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଗିଛି।

6-NHAI: ଭୁବନେଶ୍ବର ବାଇପାସ୍‌ ପାଇଁ NHAI ପକ୍ଷରୁ ୩ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଇବ୍ରିଡ୍‌ ଆନୁଇଟି ମୋଡ୍‌ (HAM)ରେ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି।  ରାମେଶ୍ବରରୁ ଟାଙ୍ଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧୧ କିମି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍‌ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୩୦ ମାସ ଭିତରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ୩ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି। 

7-Rajya Sabha Election: ରାଜ୍ୟସଭା ଚତୁର୍ଥ ଆସନରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଜୋରଦାର। ସ୍ବାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଅଙ୍କକଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। । ବଢ଼ିଲା କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂ ଆଶଙ୍କା । ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ ରଖିବା ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

8-Middle East Tension: ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଇରାନ-ଆମେରିକା ମହାଯୁଦ୍ଧ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମିସାଇଲ, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ଘନ ଘନ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ବଢାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି  ଟ୍ରମ୍ପ।

9-Crude Oil Stocks:ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‌ ଉତ୍ପାଦ ୮ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଶ୍ବସ୍ତିକର ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍‌ ଇନଭେଣ୍ଟରି ମଧ୍ୟ ୨୫ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଛି। 

10-PM Modi: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ୮ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ମାତ୍ର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୮ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କ ସହ ବିଚାରବିମର୍ଶ। ବିଶେଷକରି, ୟୁଏଇ, ଇସ୍ରାଏଲ୍‌, ସାଉଦି ଆରବ, ଜୋର୍ଡାନ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୁଏତ , ବାହରିନ୍‌, ଓମାନ ଓ କତାର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।

