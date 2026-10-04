Captain Smit Machchhar: ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛାରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତନ୍ୟାହୁ। ସ୍ମିତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ, ଭାରତ ଓ ସାରା ବିଶ୍ବର ହିରୋ ଭାବେ ମଚ୍ଛାରଙ୍କୁ କଲେ ସମ୍ବୋଧନ।ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ବାଧୀନତା ସମାରୋହରେ ସ୍ମିତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।
Cyclone: ଓଡି଼ଶାରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଓଡି଼ଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଓ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ବଜିତ୍ ସାହୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପୂର୍ବ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।
Cattle Smuggling:ବାରିପଦାରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ଟ୍ୟାଙ୍କର କାଟି ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ। ପୁନାସିଆ ରେଲୱେ ପୋଲ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି।
cuttack Chandi: ମାଆ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କରସୋଡୋଷ ଦିନାତ୍ମକ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଆଜି ହେଉଛି ଶହଶ୍ର କୁମ୍ବା ଭିଶେଖ ଘଟ ସ୍ଥାପନା । ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମା ଙ୍କ ଘଟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚନା କରି ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯିବ । ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଆ ସୁନା ବେଶରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ।
Handibhanga Waterfall: ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଜଳପ୍ରପାତରେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ଜଳପ୍ରପାତରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ଯୁବକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା
Berhampur News: ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିମଖଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଟୁନା ନାୟକଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କଲା ସାଙ୍ଗ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟୁନାର ବେକ କାଟି ଦେଲା ସାଙ୍ଗ ବିଟୁ ସାହୁ। ମଦ୍ୟ ପାନ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବଚସା। ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଛୁରୀରେ ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲା ବିଟୁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଟୁକୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Indian Railways: ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଦୀପାବଳୀ ଏବଂ ଛଟ୍ ପୂଜା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ।ତେଣୁ ଏହି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ୩୮ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ନିସ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।୧୩ ଯୋଡା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସହିପରି, ୨୮ ଯୋଡା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବ।
Indonesia Earthquake: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟ୍କା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସକାଳ ୫ଟା ୭ରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଏହାର ତିବ୍ରତା ୫.୨ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହାର ଗଭୀରତା ଭୂମି ଠାରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସକାଳ ୫ଟା ୭ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଭୂମକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା।
Jantar Mantar Protest: ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଯଦି ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସିଜେପି ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ। ମୁକ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନିର୍ୱାଚନ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗନେବାକୁ ସିଜେପି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି।
Asian Games 2026: ଏସିଆଡ୍ ହକିରେ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅମିତ୍ ରୋହିଦାସ ଓ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ କଥାହୋଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।