Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3238046
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ,ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ଦିନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ,ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ଦିନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:19 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ,ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ଦିନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ସକାଳ ସାଢେ ୧୦ଟା ରେ ହେବ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ଓ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀକୁ ମିଳିପାରେ ଅନୁମୋଦନ। 

Brics Summit: ବୁଧବାର ଠାରୁ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀ। ୧୧ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନ  ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିରେ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପ୍ରକୃତି ଆଧାରିତ ସମାଧାନର ସମନ୍ୱୟ,, ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଭୂମିକା ଓଡିଆରଆରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏଥିସହ ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ନୌକା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Odisha Cm Mohan Majhi:ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ୍ ହେବ ଆଉ ୨୦୦ ସ୍କୁଲ୍ । ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରେ ଏହାର ପଡିବ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କୁମାରବସ୍ତ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବ ସରକାରୂ  ହାଇସ୍କୁଲ୍ ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

Add Zee News as a Preferred Source

Odisha Panipaga Report Today: ଗୁରୁବାର ଦିନ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଛି ମୌମୁମୀ। କେରଳମ୍ ଓ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଅଂଶରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ମୌସୁମୀ ୨୬ ମେ ସୁଧା କେରଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଇଏମଡ଼ି ଏହାର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ସ୍ବାଭାବିକ୍ ଠାରୁ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ  ୧୦ ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ  ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୨ ଦିନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। 

Rajya Sabha Election: ରାଜ୍ୟସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ତାଇ ତାଗକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଲା ଦଳ। ଗୁଜରାଟରୁ ରାଜୁଭାଇ ଶୁକ୍ଳା,ମୁକେଶଭାଇ ରାଥୱା,ମାନସିଂହ ପରମାର ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ତରୁଣ ଚୁଗ ଓ ରଜନୀଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ଭାଜପା। ମଣିପୁରରୁ ଏ. ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଡକ୍ଟର ଅଳକା ଗୁର୍ଜର ଓ ସତୀଶ ପୁନିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। 

Odisha Politics: ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା ପରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଉ ୪ ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ମୋତେ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ କାଲି ମୁଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜେପିକୁ ମଜଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପୂରା ଦମ୍‌ରେ କାମ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Iran Conflict:ଇରାନ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଦାବି କଲେ ଆମେରିକା ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ। ଏହି ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଥିବା ଖବର ମିଳୁଛି। ଆମେରିକା ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆଉ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହିଁ। ‘ଅପରେଶନ ଏପିକ ଫ୍ୟୁରି’ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।

Odisha Government: DMF ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଖଣି ସୀମାରୁ ୧୫ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ’ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବ। ୧୫ରୁ ୨୫ କିମି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ’ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। DMF ପାଣ୍ଠିର ୭୦% ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ୩୦% ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଖଣି ସୀମାଠାରୁ ୨୫ କିମି ବାହାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ DMF ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ।

Place Name Change: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।୫୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ନାମ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି।ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଗଠିତ କମିଟି ଏହି ସୁପାରିସ କରିଛି।

World Environment Day: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ ମାସ ୫ ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରିବେଶପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତଭୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ,ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀ
EV Rental For Govt
EV ଭଡ଼ା ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୦ ହଜାର...
top 10 news today
Top 10 News: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ, ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Virat Kohli injury
ବିରାଟ କୋହଲି ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍; ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ
Debashish Samantray
ବିଜେପିର ବଡ ଘୋଷଣା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ