Top 10 News Today: ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର...
1-Rajya Sabha Nomination Today:ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ୫ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେପିର ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
2-Rajya Sabha Elections: ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ରୋଚକ ଲଢେଇ। ଚତୁର୍ଥ ଆସନରେ ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତା ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ କମନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ବର। ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ହୋଇଛନ୍ତି।
3-Odisha Weather Report: ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଏବ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଶୀତ। ଏବେ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଧିରେ ଧିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।ସକାଳ ୧୦ଟା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ତଫଟା ଖରା ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେଁ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।
4-Banakalagi Niti: ଆଜି ଗୁରୁବାର ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବନକଲାଗି ବା ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ନିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପାତତଃ ୪ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ।
5-Attack On Iranian Ship: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ବୁଡ଼ିଲା ଇରାନୀୟ ଜାହାଜ। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ୮୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସବ-ମରିନ୍ ଜରିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବୁଡ଼ାଇଦେଲା ଆମେରିକା। ତେବେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଛି ଆମେରିକା।
6-Dilip Roy: ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ଦୀଲପ ରାୟଙ୍କ ଭାବବିହ୍ବଳ ଟ୍ବିଟ୍ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି କହିଲେ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କେବଳ ଏକ ତାରିଖ ନୁହେଁ ଏକ ଏପରି ଦିନ ଯାହା ସ୍ମୃତି, ଶକ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଭାବନାକୁ ମନେପକାଉଛି।
7-Elephant:କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ରେଞ୍ଜ ବନାଯୋଡ଼ି ଗାଁରେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଲା ହାତୀ। ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଅକୁ ତାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ।
8-Nepal Election 2026:ଆଜି ନେପାଳ ଭୋଟ୍ । କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଓ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା । ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବ ଫଳ।
9-T20-World-Cup: ଟି ୨୦ ବିଶ୍ବକପରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଛି।ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୬୯/୮। ୧୨.୫ ଓଭରରେ ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ।
10-IND vs ENG T20 World Cup semi Final Match: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମି-ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ୨୦୨୨ରେ ଭାରତକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ୨୦୨୪ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଉଭୟ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ପରସ୍ପରକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି କବଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ।