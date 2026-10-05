/Top 10 News Today:ଆଜି CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha News: ନୂତନ ଅବକାରୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଚୋରା ଓ ବିଶାକ୍ତ ମଦ କାରବାର୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାନ ମସଲା ଏବଂ ଗୁଟୁକା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରୟକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍କୁଲ୍ ଓ କଲେଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କୁ ନିଶା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ।
Weather Update: ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବିହାର ଠାରୁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ତ ଓ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପର ଦେଇ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୦.୯ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ମୟୂରଭଂଜ ସମେତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୫ ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଂଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ୍ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ।
CEC:ଆଜି CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି। CECଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨ଟି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ୩ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ। CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ଭି. ମୋହନା ଖଣ୍ଡପୀଠ ସଦସ୍ୟ। SIR ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ୩ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସମ୍ମତିକୁ ନେଇ ପିଟିସନ ଦାଖଲ।
Road Accident:ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଘର ଓ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୧୫ ଜଣ। ୬୩ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିଶା ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଓ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ପଶିଗଲା ହାଇୱା। ଗୁରୁତର ଡ୍ରାଇଭର ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
Jharsuguda Crime News: ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଜମିବାଡି ବିବାଦରୁ ଭାଇକୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କଲା ଭାଇ। ଲଖନପୁର ଥାନା ଖପରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜମିବାଡି ବିବାଦ ପରେ ଭାଇକୁ କାଠଫାଳିଆରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି।
Vigilance Raid: ବାରିପଦାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ AEE। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢାଉ। ବେତନଟୀ ସବଡିଭିଜନ AEE ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଓ ଅଫିସରେ ଚଢାଉ। ବାଲେଶ୍ବର ଅଙ୍ଗାରଗଡିଆ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସମେତ ୧୦ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଳାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି।
Plague Scare: ଋଷରେ ପ୍ଲେଗ୍ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିଲେ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ରିସର୍ଚ୍ଚରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଋଷ ସରକାର। ଇର୍କୁଷ୍ଟକରେ ଥିବା ପ୍ଲେଗ ନିରୋଧୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପ୍ଲେଗ୍ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଲାଇଭ ଭାଇରସରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଜଣଙ୍କ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଯାତ୍ରା କରି ଫେରିବା ପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖିଲେ ସରକାର।
Fish: ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୩୫ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା । ବ୍ରାକିସ୍ ଓ ରାପିଡ୍ ୱାଟର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଛ ଚାଷକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି।
BenGurion:ଫ୍ଲାଇଦୁବାଇ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍ । ପାଇଲଟଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଓମାନୀ ପାଇଲଟଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ବେନ୍ ଗୁରିଅନ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ୯/୧୧ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ପାଇଲଟ୍। ଜେରା ସମୟରେ ଯୋଜନା କରିଥିବା ମାନିଲେ ଓମାନୀ ପାଇଲଟ ହମ୍ମାନି। ବେନ୍ ଗୁରିଅନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲରେ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମା ଜୋର୍ଡାନ ନିକଟରେ ସାଥୀ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
Afghanistan Earthquake: ସୋମବାର ସକାଳୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୯ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। କାବୁଲରୁ ୨୮୩ କିମି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ତାଜିକସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।