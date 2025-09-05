Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:31 AM IST

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1. ଆଜି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ. ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍‍ଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ। ଏହି ଅବସରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଲାଗି ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 
 
2. ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଏସବୁ ଜବର ଦଖଲ କବଜାରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ଭିତର ଏବଂ ବାହାରେ ଥିବା ଏହି ଜବରଦଖଲ ଜମିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୫୮ ହଜାର ଏକର। ଏଥିରୁ ୩୬ ହଜାର ଏକର ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୁବ୍‍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। 
 
3. ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ବିନା ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଅନେକ ଏହି ସୁବିଧା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ୍‍ ଦେବା ଲାଗି ପରିବହନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମୃତକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନର ମାଲିକ ଏହି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଏଯାଏ ପାଇ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 
 
4. ଆସନ୍ତା ୮ ତାରିଖ ସୋମବାରଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ୧ ତାରିଖ ସୋମବାରଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। 
 
5. ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ବିଜୁ ମହିୂା ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଭାବେ ପୁଣିଥରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ମହିଳାମ ଜନତା ଦଳର ୧୫ ଜଣ ସଦସୃ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାଲିକାର କୋରାପୁଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ହୋଇଛି। 
 
6. ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏନେଇ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ  ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
 
7. ୧୯୪୬ କୋଲକତା ଦଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହିନ୍ଦି ଫିଲ୍ମ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲକୁ କୋଲକତାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି। ପୁଲିସ ଓ ସରକାର ଏହାକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ନେଇ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ନ୍ୟାୟିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 
 
8. ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍‍ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନେଇ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶଙ୍କୁ ଏହିପରି ଧମକାଇବା ଔପନିବେଶିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଢ ରାଜନୀତିକ-ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଐତିହାସକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିଛି। ଏପରି ଆର୍ଥିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର  ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ। 
 
9. ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବୁଝାମଣାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତି ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଔଟା କରିବାକୁ ମଧ୍୍ରୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 
 
10. ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଭିଏମ୍‍ ବଦଳରେ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। ଏନେଇ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନିର୍ବରଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
