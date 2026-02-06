Top 10 News Today:ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା'କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା'କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ବକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
1-Pariksha Pe Charcha 2026: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା' (ପିସିସି) ର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ସାରା ଦେଶର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ମୋଦୀ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାପରୁ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସକରାତ୍ମକ ବିଚାର ସହ ଆଗକୁ ବଢିବା ଲାଗି ପ୍ରେରିତ କରିବା ଲଗି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ । ଏହାକୁ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍, ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଡିଡି ଇଣ୍ତିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଅଲ ଇଣ୍ତିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ।
2-Odisha Weather Report: ପୁଣି ଫେରିପାରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ତା। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିପାରେ ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ଭିତରେ। ସାମୟିକ ଭାବେ ଏହି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଏବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩ ଦିନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବଢିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗର ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନ ଜାରି ହୋଇଛି।
3-Odisha Hosts Opening Day of Black Swan Summit India 2026:ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ବାନ୍ ସମ୍ମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ନୀତି, ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏଆଇ, ଫିନଟେକ୍ ଏବଂ ଇନସୁରଟେକ୍: ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦକ୍ଷତା, ଚାକିରି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିଥାଏ।
4-CM Mohan Charan Majhi Public Grievance:ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ ଘଟିକାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟସ୍ଥ) ଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ।
5-Meghalaya Coal Mine Blast:ମେଘାଳୟରେ କୋଇଲା ଖଣିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୧୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖଣି ଭିତରେ ଏକାଧିକ ଫସି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
6-IAS Reshuffle 2026:IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି।ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଲ ଓ ମାଇନ୍ସ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ, ସେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କେବିକେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିବେ। ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
7-Merchant Navy Sarthak Mohapatra: ଓଡ଼ିଶା ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନ୍ୟାଭି କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏନଇ କେନ୍ଦ୍ରର ୪ଟି ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର। ଗତ ୩ ତାରିଖରୁ EA ଜେରସି ଭେସେଲ୍ରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ। ଜାହାଜରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ମଝି ସମୁଦ୍ରରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ।
8-Kabisuryanagar Accident: ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଦେଓଗାଁ ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦୋଳି ଛିଡ଼ିବାରୁ ୪ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଦୋଳି ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
9-WPL 2026 Final: ଓମେନ୍ସ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ RCB ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା RCB। ୨୦୪ ରନର ପିଛା କରି ୨ ବଲ ପୂର୍ବରୁ ଜିତିଲା RCB। ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ଫାଇନାଲରେ ଝୁଣ୍ଟିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ସହ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ମିଳିଛି।
10-U19 World Cup: ଆଜି ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ବକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଷଷ୍ଠ ଟ୍ରଫି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର। ଅପରାହ୍ଣ ୧ଟାରେ ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବରେ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଏଥର ଷଷ୍ଠ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୫ ଥରର ବିଶ୍ବ ବିଜେତା ଭାରତ।