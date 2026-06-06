Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ବଢିଲା ଡିଜିପି, ଆଜିଠୁ ଭାରତ -ଆଫଗାନିସ୍ତାନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ବଢିଲା ଡିଜିପି, ଆଜିଠୁ ଭାରତ -ଆଫଗାନିସ୍ତାନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 06, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:06 AM IST
Top 10 News Today: ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ବଢିଲା ଡିଜିପି, ଆଜିଠୁ ଭାରତ -ଆଫଗାନିସ୍ତାନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Weather Update: ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେଚିବ ବର୍ଷା! ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ
Odisha Weather Update52 min ago
2
OllywoodJun 05
3
top 10 news todayJun 05
4
Odisha CMJun 05
5
Suzuki e-ACCESSJun 05