/Top 10 News Today: ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ବଢିଲା ଡିଜିପି, ଆଜିଠୁ ଭାରତ -ଆଫଗାନିସ୍ତାନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

DGP: ୨୦୨୫-୨୬ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଶାଠୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ମୋଟ୍ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୭ ଶତକଡା ରହିଥିବା ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି।
Paddy Procurement: ଚାଉଳର ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଷୁନା ଚାଉଳ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ୪୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି,ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨୦ ଟଙ୍କା । ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
Crime News:କଟକରେ ଏଫଏମ୍ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୁବ OAS ଅଫିସରଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଢ଼ିଲା ରହସ୍ୟ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଆଣିଲେ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Liquor Shops Lottery: ଲଟେରୀରେ ମଦ ଦୋକାନ ବିକି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ୧୧୬୪ଟି ଲିକର୍ ସପ୍ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଲେ ୮୪୦ କୋଟି। ସେପଟେ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
Gajapati Maharaja: ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଚିଠି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଗଜପତିଙ୍କ ଚିଠି। ଚିଠି ଲେଖି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଏପ୍ରିଲ ୨୦ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଗଜପତି।
RBI Revives Plan For Plastic Currency Notes:ଓଦା ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବନି,କି ପୁରୁଣା ବି ହେବନି। କାଗଜ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଚମକିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ । କାଗଜ ନୋଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ RBIର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି।
JagannathTemple: ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଲାଗି ନୀତି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି।ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ମୋହର। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍।
Saumya Murder Case:ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସରିଲା NHRCଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା। NHRCରେ ଜେରା ହେଲେ ଏଡିଜି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଭାଇରାଲ୍ ଅଡ଼ିଓ ବଢ଼ାଇଲା ଓମ୍ଙ୍କ ଅଡୁଆ।
Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଘର ଭିତରେ ଛଟପଟ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଝାଞ୍ଜି ମାଡ। ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ଜଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଛି। କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆଦ୍ରତାକୁ ନେଇ ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ଭୟାନକ ତାତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବୌଦ୍ଧରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୪୧.୭ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ।
India vs Afghanistan Test: ଆଜିଠୁ ଭାରତ -ଆଫଗାନିସ୍ତାନ୍ ଟେଷ୍ଟ । ନ୍ୟୁ-ଚଣ୍ତିଗଡର ଜାଦବେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ । ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ବ ନେବେ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍। ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।