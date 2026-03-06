Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ସୁଖୋଇ-30MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
1-Union Home Minister Amit Shah Odisha Visit: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ସେ CISF ର 57 ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ ଶାହ । ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ।
2-Odisha Weather Report: ଖରାରେ ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି଼। ଏହା ସହ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ୦.୯ କିମି ଉପରେ ଏକ ବାୟୁ ଚକ୍ରବାତ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼, ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡଖଣ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରୁଛି।
3-Governer Change: ଗୁରୁବାର ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର LG ଭୀନିତ ସକ୍ସେନା ହେଲେ ଲଦାଖର LG।
ଦିଲ୍ଳୀର LG ଭାବେ ତରଣଜିତ ସିଂ ସାନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶିବ ପ୍ରତାପ ଶୁକ୍ଳା ହେଲେ ତେଲଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟପାଳ କରାଯାଇଛି।
4-Governer Change:ସେହିପରି,ଜିଷ୍ଣୁ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଯାଦବଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ସୟଦ ଆତା ହସନେନ ହେଲେ ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର ଏନ ରବି ହେଲେ ବେଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟପାଳ।
5-Governer Change: ଅନ୍ୟପଟେ, କେରଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବନାଥ ଆର୍ଲେକର ହେଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏବଂଲଦାଖ LT କବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହେଲେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
6-CBSEExams2026: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦଶମ, ଦ୍ବାଦଶ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ CBSEର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୁଏତ, ଓମାନ, ସାଇଦି ଆରବ,ବାହରିନ, ଇରାନ, UAE ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ୭ରୁ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଗତ ୨, ୫ ଓ ୬ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାତିଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମ ପରେ ଜଣାଯିବ।
7-NarendraModi:ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ।ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦି-ମାକ୍ରନ୍ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ମୋଦୀ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି..`ଆମେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ।
8-Middle East Conflict:ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ । ଦୁବାଇର ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ କରି ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ଇରାନ୍ ଦୁବାଇର ରେସିଡେନସିଆଲ୍ ଏରିଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ।
9-Sukhoi Disappeared: ଆସାମ ଆକାଶରେ ରାଡାରରୁ ନିଖୋଜ ସୁଖୋଇ-୩୦MKI। ଉଡାଣ ଭରୁଥିବା ସମୟରେ ୭.୪୨ରେ ରାଡାରରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଟିମ୍।
10-T-20 WC 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ହରାଇ କ୍ରମାଗତ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ। ଜାକବ ବେଥେଲଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ଶତକ ସତ୍ତ୍ବେ ହାରିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ୮ ତାରିଖରେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍।