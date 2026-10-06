Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡି଼ଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ,ଆଜି ଭାରତ ବନାମ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ତିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡି଼ଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ,ଆଜି ଭାରତ ବନାମ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ତିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ଓଡି଼ଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL)ର କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ୍ ଠାରେ ଦୁଇ ହଜାର ତମ ଏରୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ୍ ମାଝୀ ସାମିଲ୍ ହେବେ। OdishaWea

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 06, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 10:13 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡି଼ଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ,ଆଜି ଭାରତ ବନାମ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ତିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ollywood: ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସକେ ମୁରଲିଧରନଙ୍କ ପରଲୋକ
2
3
4
5