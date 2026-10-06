/Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡି଼ଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ,ଆଜି ଭାରତ ବନାମ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ତିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Defence Minister Rajnath Singh: ଆଜି ଓଡି଼ଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL)ର କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ୍ ଠାରେ ଦୁଇ ହଜାର ତମ ଏରୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ୍ ମାଝୀ ସାମିଲ୍ ହେବେ।
OdishaWeather: ୧୩୦ ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ପୁରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା। ୧୮୯୬ରୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରେକର୍ଡ କଲା ପୁରୀ ସହର ତାପମାତ୍ରା। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୁରୀ ସହର ତାପମାତ୍ରା ୩୬.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ଥିଲା। ୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ୩୬.୩°C ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା।
Habishyali Online Application:ଆଜିଠାରୁ ନିଶୁଳ୍କ ହବିଷ୍ୟାଳି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ। https://edistrict.odisha.gov.in ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ହେବ ଆବେଦନ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳିବେ ହବିଷ୍ୟାଳି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀରେ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୨୫୦୦ ହବିଷ୍ୟାଳି ରହିବାକୁ ଯୋଜନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସହ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
Nobel Prize in Medicine 2026:ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଡିସିନ୍ ରେ ଜର୍ମାନ୍ ଓ ଆମେରିକାର ୩ ଜଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ, କାର୍ଲ ଡାଇସେରଥ୍ (୫୪) ପିଟର ହେଗେମାନ୍ (୭୧) ଏବଂ ଜଜ୍ ନାଗେଲ୍ (୭୪)। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଗବେଷଣା ଲାଗି ଏହି ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।
NHRC: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ NHRC ଟିମ଼୍ । ଆଜି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସରପଂଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଟିମ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲା ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଓ ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ୍ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ଟିମ୍ । ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ର ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧିଦଳ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ।
SCB Medical College:କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଅଘଟଣ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଯୁବକ। ଦୀର୍ଘ ସମୟଧରି ହାଇଡ୍ରାମା ପରେ ସେ ଟାଙ୍କି ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ରାଜେଶ ପରିଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
Balangir Road Accident: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ୨୬ ଛୁଇଁବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରକକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍। ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁଇଁତଳା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି।
Nigeria Plane Crash: ଦକ୍ଷିଣ ନାଇଜେରିଆରେ ସୋମବାର ଏକ ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୨୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ୭ ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ସମେତ ମୋଟ ୩୨ ଜଣ ଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୩୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Assam Earthquake: ଆସାମର ନଗାଓଁ ଜିଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋରୁ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୪.୫ ତୀବ୍ରତା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୋର ୪ଟା ୨୩ ମିନିଟ୍ରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୩୩ କିମି ଗଭୀରରେ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଭୂକମ୍ପ ପରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ନାହିଁ।
India vs West Indies T20 2026: ଘରୋଇ ଭାରତ ଓ ଓ୍ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ତିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ଉଭୟ ଦଳ ଯୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ କୁ ୨-୧ ରେ ଜିତିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ତିଆ ଏବେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଦିନିକିଆ ହାତଛଡା କରିଥିବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ମାନ ଫେରିପାଇବା ଲକ୍ଷରେ ରହିଛି।