Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

1. ଭାରତ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଭିତରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କିନ୍ତୁ ୟୁ ଟର୍ନ ନେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ଏ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଋଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣୁଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସର୍ବାଧିକ ଟାରିଫ ଘୋଷଣାକ ରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି କହି ତାଙ୍କର ବିଗତ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ।
2. ଭାରତର ବିରୋଧରେ କଟୁ ଉକ୍ତି ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ତିକ୍ତ କରିବାର କାରଣ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଓ୍ୱାସିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଏହା ପରେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ପିଟର ନଭାରୋ ଏକ ଟ୍ୱିଟ କରି ‘ଭାରତ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଭାରୋ। ନିଜର ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଋଷଠୁ ତେଲ କିଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଭାରତ ଫାଇଦା ପାଉଛି। ଆମେରିକାର ଟିକସଦାତାମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପିଟର ନୋଭାରୋ ଭାରତକୁ ଋଷର ସଫେଇ ଘାଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏଥିରେ ଭାରତ ଲାଭ ଉଠାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପିଟରଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକରଣ କରି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରିଛି।
3. ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବଳରେ ଏହି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସର ଅନୁମୋଦନ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
4. ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଯୋଗ ଦେବେ। ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏହି ବୈଠକ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହକାଯାଇଛି।
5. ଦେଶର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଏବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ।
6. ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସରକାର।
7. ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବିଏଏସ୍ଏନଏଲ୍। ଏଥିଲାଗି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟ ବିଭାଗର ସଚିବ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲିଜ୍ ଲାଇନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୋନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
8. ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୬ଶହ ଇ-ବସ୍ ଚାଲିବ। ଏଥିରୁ ୨୦୦ ବସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ୪୦୦ ଇବସ୍ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିହୀନ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ।
9. ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରା ଜଳପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଜଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନାହିଁ। ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ହୀରାକୁଦ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ୮ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
10. ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜରୁ ଖସି ଜଣେ ନାବିକ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ନାବିକଙ୍କ ଘର ଚୀନରେ। ସେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ଲକି ଡ୍ରାଗନରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ।
Add Zee News as a Preferred Source