Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3100806
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ଆଜି ୬ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି,ଆଜିଠୁ ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଆରମ୍ଭ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ୬ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି,ଆଜିଠୁ ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଆରମ୍ଭ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ୬ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି,ଆଜିଠୁ ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଆରମ୍ଭ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:07 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ଆଜି ୬ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି,ଆଜିଠୁ ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଆରମ୍ଭ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-President Droupadi Murmu Odisha Visit: ଆଜି ୬ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳ ୯ଟାରେ ଲୋକଭବନ ଛାଡ଼ି ଛତିଶଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଲୋକଭବନରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 

2-Tirupati Laddu Row: ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଯେଉଁ ଲଡୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ  କେମିକାଲ୍ ମିଶୁଥିଲା। ଯାହା ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ଏଭଳି ଅପମିଶ୍ରଣ ଜଗମୋହନ୍ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ସ କହିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲାର କାଲୁଗୋଟଲା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସାଧାରଣସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ୍ ଭେଙ୍କେଟେଶ୍ବର ସ୍ବାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଲଡୁ ଭୋଗ ହେଉଥିଲା  ତାହା ଅପମିଶ୍ରିତ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏ-ହି ଲଡୁ ଏ-କ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ମଣିଷ ଶରୀର ଲାଗି ମାରାତ୍ମକ। 

3-Odisha Weather Update: ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା  ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା ୮ ଓ ୯ ତାରିଖରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିପାରେ।  ଉପକୂଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ବି ଖସିପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ୮ ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର୍, ଝାରସୁଗୁଡା, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ରାଉରକେଲା ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। 

Add Zee News as a Preferred Source

4-Refund Extension:ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ଅବଧିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏ ବଢାଇଛନ୍ତି। ୮ରୁ ୧୦ ହଜାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଆରଆଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। 

5-H5N1:ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ଶହ ଶହ କାଉଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି।  ପରୀକ୍ଷାଗାରରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ‘H5N1’ ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ‘ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ’ କୁହାଯାଏ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

6-SaiSatyajitPanda Vs NanduBabu: ପୁଣି ତେଜିଲା ନୁଣ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କ ବିବାଦ। ଅଭିନେତା ସାଇ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଲିକ ନାଣ୍ତୁ ବାବୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଥିବା ସାଇଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ମାଲିକ ନାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ,ଅଭିନେତା ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା ମଞ୍ଚରେ ନଚଢ଼ିଲେ ଆଇନଗତ ଆକ୍ସନ ନେବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 

7-Odisha High Court: ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଉଲକେଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା। ବିଧାୟକ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୩ ମାମଲା ଖାରଜ ହୋଇଛି।୩ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ବିନା ଶୁଣାଣିରେ ମାମଲା ଖାରଜ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଶାରଦା। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ଚାଲିବ କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। 

8-India US Trade Deal: ତେଲ ଉପରୁ ଟାରିଫ୍ ହଟାଇଲା ଆମେରିକା। ରୁଷ୍ ତେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ ହଟିଲା ଟାରିଫ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ୨୫% ଟାରିଫ୍। 

9-T-20 World Cup 2026: ଆଜିଠାରୁ ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌ କ୍ରିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ T-20 ଦଶମ ସଂସ୍କରଣ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି।  କୋଲକାତା ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳାଯିବ। ବିଶେଷକରି, ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ କଲମ୍ବୋରେ ପାକିସ୍ତାନ-ନେଦରଲାଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟାରେ କୋଲକାତାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌-ସ୍କଟ୍‌ଲାଣ୍ଡ ଟକ୍କର ହେବ। ଏବଂ ରାତି ୭ଟାରେ ୟୁଏସ୍‌ଏକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ। ଚଳିତ ଥର T-20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 

10-Under19 World Cup: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ବକପରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିୟନ। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୧୦୦ ରନରେ ହରାଇ ଭାରତ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛି। ରେକର୍ଡ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ବକପ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା ଭାରତ। ୪୧୨ ରନର ପିଛା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ୩୧୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ୬ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି,ଆଜିଠୁ ପୁରୁଷ T20
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update: ବଢିବ ଶୀତ! କାଲିଠୁ କମିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା
tirupati laddu row
Tirupati Laddu Row: 'ତିରୁପତି ଲଡୁରେ ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କେମିକାଲ୍ ମିଶୁଥିଲା'
Today Horoscope
Today Horoscope: ଆଜି ବଦଳିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଶନିବ
odisha scholarship
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ: ପୁଣି ଖୋଲିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ