Rath Yatra: ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ଵରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ଆଜିଠୁ ଚାଲିବ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ଵିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ।
Neymar Retires: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ରୁ ଅବସର ନେଲେ ବ୍ରାଜିଲର ଷ୍ଟାର ଖେଲାଳି ନେମାର । ଫିଫା ବିଶ୍ବକପରେ ବ୍ରାଜିଲର ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ପରେ ନେମାରଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା। ୧୬ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଅଲ୍ବିଦା କହିଲେ ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ନେମାର। ବିଶ୍ବକପ ଜିତିବା ସ୍ବପ୍ନ ଅଧୁରା ସହ ନେମାରଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।
Odisha Rain:କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି।
Weather Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ। କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍ଥିତି ଏପରି ରହିବ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଲଘୁଚାପଟି,ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ଦୀଘା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା ପରଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡକୁ ଜାରି ରହିବ।
Odisha Rainfall: ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଏଯାବତ ୨୬୫.୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ ୪% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ
ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓ ଆଉ ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା,୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
Bhubaneswar DCP Resigns: ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚ୍ର IPS ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ପୂର୍ବରୁ ସେ କଟକ ଡିସିପି, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
Sea Rescue:ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୧୦ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଇଞ୍ଜିନ ଅଚଳ ହୋଇଯିବାରୁ ଡଙ୍ଗାଟି ପୁରୀ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ, ମେରାଇନ୍ ଟିମ୍ ଓ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାର ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
Meta:ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ମେଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ବିଜ୍ଞାପନରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ସଂପର୍କିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ନୋଟିସ୍। ୭ ଦିନ ଭିତରେ ବିସ୍ତୃତ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ମେଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
WhatsAppHacked:ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ହ୍ବାଟ୍ସ ଆପ୍ ନମ୍ବର ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ନିଜେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର।ନମ୍ବର ହ୍ୟାକ୍ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମେସେଜ ଦ୍ବାରା ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଭଳି ମେସେଜକୁ ବିଶ୍ବାସ ନ କରିବାକୁ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ।
Nursing Home: ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାଲିଗଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁର ଜୀବନ । ବିଜେପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମର ଘଟଣା । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ।