Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ଚାଲିବ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଲେ ବ୍ରାଜିଲର ଷ୍ଟାର ଖେଲାଳି ନେମାର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ଚାଲିବ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଲେ ବ୍ରାଜିଲର ଷ୍ଟାର ଖେଲାଳି ନେମାର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 06, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:35 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ଚାଲିବ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଲେ ବ୍ରାଜିଲର ଷ୍ଟାର ଖେଲାଳି ନେମାର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ! ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
Rain Alert49 min ago
2
top 10 news todayJul 05
3
Odia NewsJul 05
4
Odia NewsJul 05
5
Odia NewsJul 05