Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 08, 2025, 08:22 AM IST

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

1-ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ଆଜି ପୁଣି ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଗତକାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡା ଗସ୍ତ କରି ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ ନିଜ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ।  ସେହିକ୍ରମରେ ଆଜୁ ପୁଣି ନୂଆପଡା ଯିବେ ମୋହନ୍। 

2-ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ । ଏଥିପାଇଁ ୩ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଞ୍ଚିବାକୁ ପୁରା ଦମ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି । 

3-ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିବେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମାକାନ୍ତ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର । ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି଼ କରାଯାଇଛି।

4-ଆସନ୍ତାବର୍ଷ (୨୦୨୬) ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ  ଆଜିଠୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନ୍‌ଲାଇନରେ ହେବ ଫର୍ମ ପୂରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

5-ଆଜିଠୁ ଥଣ୍ତା ବଢିବ। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି  ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ତଳୀ ଆସିବେ। ନୀଳଗିରିକୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଏହି ସୂଚନା ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍-ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। 

6-୫୬ ତମ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହା ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନ୍ୟଭାଷାରେ ସିନେମା ମନୋନୀତ ହେବା ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ତିଆନ୍ ପାନୋରାମାର ଫିଚର ଓ ଅଣ ଫିଚର ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। 

7-ସୁନାଦରରେ ଲଗାତର ହ୍ରାସ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ସୁନାଦର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଗତ ୨୧ ଦିନରେ ଏ-ହାର ଦର ୧୦,୭୪୪ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହେଲାଣୀ। 

8-ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର୍ ତଦାଶା ମିଶ୍ର ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ଝାରଖଣ୍ତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ଡିଜିପି) ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 

9-ଭରାତର ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୈଶଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ହାଲୁକା ଲଢୁଆ ବିମାନ ତେଜସ୍  ଏମ୍-କେ-୧ଏ ପାଇଁ  ଆମେରିକା ୧୩୩ଟି ଅଫ୪୦୪ ଇଂଜିନ୍ ଯୋଗାଇବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି (ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ୍ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ) ଏବଂ ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀ ଜିଇ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। 

10-ଆମେରିକାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମଧୁମେହ , ମେଦବହୁଳତା କିମ୍ବା ହୃଦରୋଗ ଥାଏ। ତେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଭିସା। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନୂଆ ନିୟମାବଳୀରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି। 

 

