Top 10 News Today: ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ,ଆହୁରି ଥରହର କରିବ ଶୀତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ,ଆହୁରି ଥରହର କରିବ ଶୀତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Trending Photos
1-State Cabinet Meeting: ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ୫ଟାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ୍ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ୮ଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ଅର୍ଥ ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋହର ବାଜିପାରେ।
2-JEE Exam 2026: ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା(ଜେଇଇ) ମେନ୍ ୨୦୨୬ ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୨୨,୨୩,୨୪ ଓ ୨୮ ତାରିଖରେ ପେପର-୧(ବିଇ/ବିଟେକ୍) ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ଯାଏଁ ହେବ। ଦ୍ବୀତିୟ ସିପ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏଁ ହେବ। ସେହିପରି ୨୯ ତାରିଖରେ ଥିବା ପେପର-୨ଏର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ସିପ୍ଟ ସକାଳ୯ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସାଢେ ୧୨ଟା ଯାଏଁ ହେବ ବୋଲି ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
3-PUCC: ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ଯାଏଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚ କୋହଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଟୋଲ୍ଗେଟରେ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଟିବ ନାହିଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚାଲାଣ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଜରିମାନା ରାଶିର ତର୍ଜମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।
4-Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ଆହୁରୀ ୨ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଥଣ୍ତା ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ୍। ସେପଟେ, ଆଉ ୨ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ୨ ଦିନ ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବା ସହ ପୂର୍ବପରି ଶୀତ କମିବ। ବିଶେଷକରି, ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି।
5-Mega Steel Plant:ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲାରେ ଆଉ ଏକ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
6-SubhadraYojana:ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ।ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା।ତେବେ ଚଳିତ ଥର ୪ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ୬୮୧ ଜଣ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଏକାଥରେ ପାଇବେ।
7-Mukhya Mantri Kanya Baha Yojana: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ପାଉଁଜି, ବିନ୍ଦି ଯୋଗାଇବ ଉତ୍କଳିକା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳିକା ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।
8-WestBengal News:ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଲୋକଭବନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇବା ନେଇ ଇମେଲରେ ମିଳିଛି ଧମକ। ଏନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ CRPF ଯବାନ ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।
9-Donald Trump: ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ।ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲେ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଆମେରିକା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖେମନେଇଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ୧୨ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ଲାକଆଉଟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ୩୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୨୬୦ ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି।
10-WPL 2026: ମହିଳା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲିଗ୍ ର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ସହ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଟି-20 ଲିଗ୍ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଡିଫେଣ୍ତିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ତିଆନ୍ସ ଓ ୨୦୨୪ ସିଜିନ୍ ର ରୟାଲ୍ସ ଚାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର୍ ପରପ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ।