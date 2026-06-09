/Top 10 News Today: ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଡାକ୍ତର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ସିଲିଣ୍ଡର ବାର୍ଷିକ ୯ରୁ ୬କୁ ଖସିଲା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha Cabinet: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ୫ଟି ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କାଲିବେଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ୨୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ। PMAYରେ EWS ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ସହ ଦୟା-ଗଙ୍ଗୁଆର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
WestBengal Politics: ସିଏମ୍ ଗାଦି ଖସିଗଲା ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ୨୦ ଜଣ ଏମ୍ପି ଏନଡିଏରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। କାକୋଲି ଦସ୍ତିଦାର କହିଛନ୍ତି ୨୦ ଜଣ ଏମ୍ପି ଭାଜପା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
Ujjwala Yojana: ଏଣିକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୪ଟି ସବ୍ସିଡି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ ୯ଟି ସବ୍ସିଡି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସବ୍ସିଡି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା କମାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।
Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନର(ଓପିଏସସି)ରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନି। ଏନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆସୋସିଏସସନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
OJEE Results: ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (OJEE) ୨୦୨୬ ରେଜଲ୍ଟ। ଓଜେଇଇ ୨୦୨୬ ଏମବିଏରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ଏମସିଏରେ ନରେନ ପାତ୍ର ଓ ଏମ.ଫାର୍ମାରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବେହେରା ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ମେ ୪ ରୁ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା OJEE ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୯୨ ହଜାର ୬୨୮ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ।
Visakhapatnam Steel Plant Accident: ବିଶାଖାପଟନମ୍ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଘଟଣ। ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଷ୍ଟିଲ ମେଲ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ସନରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଥିବା ତରଳ ଲୁହା ଖସିପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୯ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Israel-Iran war news:ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ। ୨ ମାସର ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ସାଂଘାତିକ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଉଭୟ ପରପ୍ପର ଉପରେ ମିଶାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିବା ପରେ ୨ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଇରାନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
Earthquake: ପଶ୍ଚିମ କ୍ୟୁବା ନିକଟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ୬.୧ ରହିଛି। ହାଭାନାରେ କୋଠାଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ଲୋରିଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମିଆମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କିଛି କୋଠା ଖାଲି କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
NEET 2026: ଏନ୍ଇଇଟି-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ୨୧ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟାଶନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (ଏନ୍ଟିଏ) ପରୀକ୍ଷା ସହର ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେନେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଆପ୍ଲିକେଶନ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସ୍ଓ୍ବାର୍ଡ ସହାୟତାରେ ଓ୍ବେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ସହର ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖିବା ସହ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
Weather Update:ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।