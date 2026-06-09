Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଡାକ୍ତର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ସିଲିଣ୍ଡର ବାର୍ଷିକ ୯ରୁ ୬କୁ ଖସିଲା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଡାକ୍ତର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ସିଲିଣ୍ଡର ବାର୍ଷିକ ୯ରୁ ୬କୁ ଖସିଲା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 09, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:22 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଡାକ୍ତର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ସିଲିଣ୍ଡର ବାର୍ଷିକ ୯ରୁ ୬କୁ ଖସିଲା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଡାକ୍ତର, ଉଜ୍ଜ୍ୱ
top 10 news today3 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Ujjwala LPG CylindersJun 08
4
top 10 news todayJun 08
5
Visakhapatnam Steel Plant FireJun 08