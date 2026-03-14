Top 10 News: ଟୁଇନ ସିଟିରେ ଚାଲିବ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଟୁଇନ ସିଟିରେ ଚାଲିବ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:57 PM IST

Headlines 01- ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ, ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ।

Headlines 02- ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ 'ନନ୍ଦା ଦେବୀ' ଏବଂ 'ଶିବାଲିକ୍' ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନଜରରେ ରହିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା କାଣ୍ଡଲାରେ ଜାହଜ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Headlines 03- ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଏୟାର ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଟିକେଟରେ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ କିମ୍ବା ତା'ପରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଟିକେଟରେ ୧୯୯ରୁ ୧,୩୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବ।

Headlines 04- କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ନନଷ୍ଟପ୍ ଟ୍ରେନ୍ । ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବା ପାଇଁ ‘ନମୋ ଭାରତ’ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଯିବ । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନମୋ ଭାରତ ରାପିଡେକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରି କହିଛନ୍ତି ନମୋ ଭାରତରେ ମେଟ୍ରୋଠୁ ବେଶୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ନମୋ ଭାରତ ରାପିଡେକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। 

Headlines 05- ବାରିପଦା ବହଳଦାରେ ରାସ୍ତାରୋକ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଘଟଣାରେ ୩୪ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୭ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ, ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଭଳି  ଦଫା ଲାଗିଛି । ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ । ପ୍ରଶାସନ ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ୧୨ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

Headlines 06- ପୁଅ ସୌଭିକଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ମତଦାନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ । ସୌଭିକ୍‌ ନିହାତି ଆମ ପରାମର୍ଶ ନେବ ଏବଂ କାଲି ସଂଧ୍ୟାରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତ କହିଛନ୍ତି । ଘୋଡ଼ା ବେପାର ନୁହେଁ ଏଠି ନୀତି, ନୈତିକତା, ସ୍ବାଭିମାନର କଥା ଉଠୁଛି । ମୋତେ ନବୀନ ଅପମାନିତ କରିବା ପୁଅ ସୌଭିକ୍‌କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଭାତ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 07- ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 08- ନବୀନ ଏବଂ ଜୟନାରାୟଣ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘୋଡ଼ା ବେପାର ନେଇ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ବୋଲି ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି । ଆମେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁନୁ, ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ୍‌ ମାଗିଛୁ । ବିଜେଡି ବୁଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା ସିଏ ଡଙ୍ଗାରେ କିଏ ବସିବ । ଏଥିରୁ ନବୀନ ପରାଜୟ ସ୍ବୀକାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି ବୋଲି ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 09- ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତୀତରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ମୋତେ ଅଫର କରିଥିଲେ ନବୀନ । ମୋତେ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନେତା ପଠେଇଥିଲେ । ୩ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଠେଇ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି । ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ନବୀନ ମାହିର ବୋଲି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି । ଏବେ ବି ନବୀନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 10- ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁଛି ୩ ସହରର ତାପମାତ୍ରା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ୪୦.୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ତାପାମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପାରଦ ୩୩.୨ ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ ୩୨.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

