Top 10 News: ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରେ NDA ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ, ବାହାରିଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ NDA ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ । NDA ସଂସଦୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
Headlines 02- ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା ତତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ସାଲୁଗା ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ଠପ୍ ହୋଇଛି । ସହରର ଅନେକ ରାସ୍ତା ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ୨ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଖୁବ ହୀନସ୍ତାରେ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Headlines 04- ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଏଥର ପାସ୍ ହାର୍ ୫୬.୨୩% ରହିଥିବା ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ । ମୋଟ୍ ୩୪୫୭ ଜଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଟ ୧୯୮୩ ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନଡ଼୍ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ୫୯୭୩ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାସ୍ ହାର ୫୫.୨୬ ରହିଛି ।
Headlines 05- ଜଟଣୀ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଟଣୀ ପୋଲିସ । ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନକୁ ଘରୁ ଡାକି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଗତକାଲି ଗୋଡ଼ା ଧର୍ମସାଗର ମାର୍କେଟ ନିକଟ ନିକାଞ୍ଚନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 06- ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେଉଛି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ । ଏନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ନୀତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରଦିନ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ତିଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ରାମ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇ ଜଗମୋହନ ସ୍ଥିତ ଦୋଳିରେ ବସାଇବେ।
Headlines 07- OTET ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି । ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖରେ ସ୍ପେଶାଲ OTET ହେବକି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ୩୧ ତାରିଖରେ ନ ହେଲା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସ୍ପେଶାଲ OTET କରିବୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସଠିକ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ତର୍ଜମା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ୧୮ରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚାଷୀ ସମାବେଶକୁ ବିଜେପି ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ମହେଶ୍ବର ସାହୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡିର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଡାକରା ସଇତାନର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ । ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବିଜେଡି ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିଲାନି ବିଜେଡି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ ସମାବେଶ କରୁଛି । ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଅଛି ଓ ସମର୍ପିତ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଜଗତସିଂହପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । DEOଙ୍କୁ ଫେରାଦ ଦେବା ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଛି । ଅଭଯୁକ୍ତ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ DEO ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଆଜିଠାରୁ ୧୮ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ କୋରାପୁଟ ସମେତ ମାଲକାନଗିରିକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ୧୮ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୧୮ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୧୯ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୧୯ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିରକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୧୮ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
