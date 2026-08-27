Top 10 News: ନେପାଳରେ ୩୫୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କାଲି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ଗଞ୍ଜାମରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଆଦର ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ରାକ୍ଷୀ ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱରୂପା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ 'ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା'ର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି।
Headlines 02- ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳାବନ୍ଧଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଓ ଛେଳିଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ଥାପିତ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ (R&R) ପ୍ୟାକେଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 03- ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର NCLT ଆଦେଶ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। "ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସି ଋଣ ନେଇନାହିଁ; ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଥିଲି। ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ୪୫,୦୦୦ କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ୪୩,୦୦୦ କୋଟି ପରିଶୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି।" ୨୨,୦୦୦ କୋଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଭ୍ରାମକ ଦାବିର ଜବାବରେ ପ୍ରବୀଣ ଶିଳ୍ପପତି ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 04- ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୫୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ସେଠାରେ ଆଜି ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଜୀବନର ଚିହ୍ନ। ୬୪୪ ନିଖୋଜ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନେପାଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 05- ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ MV Ocean Winner ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ୨ କ୍ରିଓ ସଦସ୍ୟ । ପହଞ୍ଚିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ୨ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଉଭୟେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭାଷାଗତ ଫରକ ପାଇଁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାହଜା ବୁଡ଼ିଲା ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୨ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟ । ଜାହଜ ବୁଡିବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ରେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ୨ ଚାଇନିଜ୍ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ । ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିଶାଖାପାଟଣା ନିଆଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କୋଲକାତା ଦେଇ ଚୀନ୍ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Headlines 06- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH) ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ନଦୀରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଔଷଧ କ୍ରୟ ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ମାସ୍କ, ସିରିଞ୍ଜ, ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Headlines 07- DCP ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗମୋହନ ମୀନା । ଯିଏକି ନିକଟରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
Headlines 08- ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓସିଏ ନିର୍ବାଚନ ସଂପର୍କିତ ମାମଲା । କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଆଜି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇ ପାରିଲାନି । ଦାୟର ମାମଲାର ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ନେଇ ଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିଛି । ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରଣଜୀ ଖେଳାଳି ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର । ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ OCA କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅବଧି ପୁରିଛି ।
Headlines 09- ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ "ଏ ରାକ୍ଷୀ ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ ଆମର" ନାମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ ସଭା ଗୃହରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅବସରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଯୋଜକ ବଳରାମ ସେଠି, ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର କ୍ରିଏଟିଭ ହେଡ଼ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ, ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ସ୍ମୃତିରେଖା, ନାୟକ ସୁଶୀଲ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।
Headlines 10- ଆଜିଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସମାନ ଦିନ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି