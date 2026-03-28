Top 10 News: ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ହେବ ନୂଆ ଆବେଦନ, ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଥାନାର ୩ ପୋଲିସ ସସପେଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ଓ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ରାମନବମୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ ପାଇଁ ମାମଲା ହୋଇଛି । ବିଧାୟକ ଜୈନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକରୁ ଫାୟାରିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା । ବନ୍ଧୁକକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ।
Headlines 02- ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଲ୍ପିଜି, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଅଭାବ ନାହି’ । ସହରରେ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଏନ୍ଜି ଦାମ୍ କମ୍ ରହିଛି, ୬୦% ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଏଲ୍ପିଜିକୁ ନେଇ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କାରଣ ତାହା ବାହାରୁ ଆସୁଛି ।
Headlines 03- ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ‘ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା’ ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ, ଆସନ୍ତା ୦୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରୁ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ‘ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ’ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
Headlines 04- ରାଜଘାଟରେ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବିଶାଳ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନଅ ଦିନ ବ୍ୟାପି ମହାଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ଏକ ଏକର ପରିମିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସମଗ୍ର ତମ୍ବୁଟି ଜଳିଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ନଡ଼ିଆ ଫୁଟିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସ୍ପାର୍କିଂ କପଡ଼ା ତମ୍ବୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।
Headlines 05- କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଶାହ ରାଜ୍ୟର ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶାହ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବ।
Headlines 06- ଆଜି ସରିଛି CHSE ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ୨ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା । ୪୦ରୁ ୪୫ ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ । ସବୁ ବର୍ଗରେ ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୫ ହଜାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଏପ୍ରିଲ ୨ରୁ ଖାତା ଦେଖା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 07- ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ଜଳ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି AG ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକଟ କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ ୧୩ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପାରିସ୍ ହୋଇଛି । ଏପ୍ରିଲ ୧୧ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନେଇ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 08- ଚୋରି କେସ୍ରେ ଥାନାକୁ ଆସି ପୁଣି ଚୋରି କରି ଛୁ ମାରିଛି ଜଣେ ଚମ୍ପଟ୍ । ଯାଜପୁର ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଥାନାରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏପରି ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଚୋରି ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ । କୌଶଳ କ୍ରମେ ଥାନା ପାଖରେ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଫଳରେ ଜଣେ ASI ଓ ୨ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭଲରେ ଅଛୁ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ବୁକିଂ ସମୟ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ।
Headlines 10- ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜରେ ଅଣ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁଳି କାହା ଦେହରେ ବାଜିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଛାତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।