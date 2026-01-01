Top 10 News: ମହଙ୍ଗା ହେବ ତମାଖୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ବଦଳିଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳିଛି ବର୍ଷ । ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ସହ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ୨୦୨୬କୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତେ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ନେତା ଓ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ।
Headlines 02- ନୂଆ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ସ୍କି ରିସର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ରିସର୍ଟର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରିବେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାହା ଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 03- ଫେବୃଆରୀ ୧ତାରିଖରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତମାଖୁ । ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ପାନ ମସଲା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଟିକସ ଢାଞ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସରକାର। GST ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ସଂସଦରେ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତମାଖୁ ଉପରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଲଗାଇବାକୁ ଦୁଇଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା । ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ GST ଏବେ 28% ପରିବର୍ତ୍ତେ 40% ରେ ଲାଗୁ ହେବ।
Headlines 04- ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୭ ରେ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇବ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତାର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରଟ ଏବଂ ବାପି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ସୁରଟ ଏବଂ ବିଲିମୋରା ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ତା’ପରେ ଭାପି-ସୁରଟ ସେକ୍ସନ୍ ରେ ଚାଲିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ।
Headlines 05- ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସଙ୍ଗମ କୁମାର ସାହୁ ପାଟ୍ନା ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
Headlines 06- ଶାସନ ପ୍ରଶାସନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ୧୫ ଦଫା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫ ଶହ ବିଲିଅନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ସହ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପାୟନର ଦୃତ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 07- ୨୦୨୫ରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ବିଦାୟୀ ବର୍ଷରେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିଛନ୍ତି ୪୦ ଲକ୍ଷ ୨୦ହଜାର ୫୩୯ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିଛନ୍ତି ୩୮ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ସେହିପରି ବଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବୁଲିଛନ୍ତି ୧ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ୫୧୧ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ୨୦୨୫ରେ ୨୩.୨୩ କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିଛି ନନ୍ଦନକାନନ । ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ୧.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ।
Headlines 08- -ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ୨ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ୨ ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 09- ଓମ୍ସାର ଦାବି ତର୍ଜମା ପାଇଁ ସଚିବସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ ଦାବି ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମୋ ସହ ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସଚିବସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ କମିଟିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ଆଇନ ସଚିବ ଓ ଅର୍ଥ ସଚିବ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଆଜିଠୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅନୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛି । ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଥିଲେ