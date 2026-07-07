Top 10 News: ତିଆରି ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ, 'ବ୍ରହ୍ମୋସ' କିଣିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, 'ବ୍ରହ୍ମୋସ' ଏବଂ 'ଅସ୍ତ୍ର' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୫,୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି।
Headlines 02- ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅତି କମରେ ୯ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି।
Headlines 03- ଆଜି ସକାଳେ ୱାୟାନାଡରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା କାରଣରୁ ୨ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆହତ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କଲ୍ଲାଡି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୱାୟାନାଡ ଏବଂ କୋଝିକୋଡ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରିଛି।
Headlines 04- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ AI ଫଟୋକୁ ବିକୃତ କରିବା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ଅନୁଗୁଳ ବାଗେଡ଼ିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ସହ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
Headlines 05- ରାଜ୍ୟରେ ଜମି କିଣା ବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସ ଲେସ୍ ହେବ । ଗୋଟିଏ ପଇସା ବି କ୍ୟାସ୍ରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ କାରବାର ହେଉଥିଲା । ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
Headlines 06- ପାଟଧରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ବରପାଟଡଙ୍ଗର ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ୨ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ମାଗାଜିନ୍, ୨ଟି IED ଏବଂ ୮ଟି ଜିଲୋଟିନ । ଗନ୍ ପାଉଡର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । DVF ଓ CRPFର ମିଳିତ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ।
Headlines 07- ଅଣଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ସବୁ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ । କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ଅଣଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଖପ୍ପା ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୩ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 08- ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ନାର୍ଖା ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ । ବାଲେଶ୍ୱରର ୩ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଆସି ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ।
Headlines 09- ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ । ୬ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ୧୦ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । SRC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, NDRF, ଅଗ୍ନିସେବା, ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଭଳି ସବୁ ବିଭାଗ ସେଠାରେ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
Headlines 10- ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବନ୍ୟା ବିପଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜଳପ୍ରବାହ ଏବଂ ମହାନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଏ-ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାଉତ।