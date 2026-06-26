Top 10 News Today
Headlines 01- ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଲାଲ୍ଜୀ ଦେଶାଇ । ଅଜୟ ଲଲ୍ଲୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି ଲାଲ୍ଜୀ ଦେଶାଇ । ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ହରିୟାନା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଲ ଗୌତମଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ।
Headlines 02- ୨୦୨୩ ଓ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକ ସେବା ଭବନରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୨୦୨୩ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ 'ପୁଷ୍କରା' ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି । ମାଇଁ ସ୍ବିଟ୍ ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍କୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । 'ପୁଷ୍କରା' ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ୨୦୨୪ ପାଇଁ 'ଆଶ୍ରମ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ପାଇଛି । ୨୦୨୩ ପାଇଁ ହାସ୍ୟାଭିନେତା ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବଗୋସ୍ବାମୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି । ୨୦୨୪ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନମ୍ରତା ଦାସଙ୍କୁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବଗୋସ୍ବାମୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ।
Headlines 03- ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କମିଟି ସୁପାରିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ୪ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ୩ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର, ଦିଲୀପ ସାହୁ ଓ ଭାରତୀ ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ବାଲେଶ୍ବର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ DIG । ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କହିଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର । ୨ ବନ୍ଧୁକରେ ୨ ଜଣ ଆସି ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି । ହତ୍ୟାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ୪ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ଅରଡ଼ ବଜାରରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।
Headlines 05- ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ୨ଜଣ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ । ଏନ୍ଏଚ୍ ୨୬ ବରଗାଁ ଛକରୁ ଧରିଛନ୍ତି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ତୁଷୁରା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ । କାର୍ରେ ଚାଲାଣ ବେଳେ ୩୩ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ଅଟକ ୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଏମ୍.ରାମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ । କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବଲାଙ୍ଗିର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- କୋଇଡ଼ାରେ ୧ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ବସ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ଘଟଣାରେ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍' କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ୨ ଆଇଆଇସି ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ହୋଇଛି । ୪୧ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୪୦ ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ।
Headlines 07- ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ରାଇଘର ପଶୁଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହାଲଦାର । ନବରଙ୍ଗପୁର ସିଡିଭିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ ପଶୁଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ସବ୍ସିଡି ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ।
Headlines 08- ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗରଡ଼ାପାଣି ଗାଁ ନିକଟ ଘାଟି ତଳୁ ୩ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗାଈ ଚରାଳି ୩ ମୃତଦେହ ଦେଖି ପୋଲିସ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଘାଟି ତଳୁ ୩ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ପୋଲିସ୍ ।
Headlines 09- ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଓନାଲ କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବାକୁ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘Go East’ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ‘Go East’ ନୀତିରେ ଗଠନ ହେବ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ । ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସହ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିବ । ଶିଳ୍ପ ନୀତିରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବଲାଙ୍ଗିର, କଳାହାଣ୍ଡି ସହ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଲା ‘Thrust Sector’ ମାନ୍ୟତା । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ Thrust Sector’ ମାନ୍ୟତା ସହ ଅଣ ଖଣିଜ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବ । ଶିଳ୍ପାୟନ ଦୌଡ଼ରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବ ଭାରତର ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ।
Headlines 10- ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ୨ ଯୁବକ ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ୨ ଯୁବକ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ବଜ୍ରାଘାତ