Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲ୍‌ଜୀ ଦେଶାଇ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ୨ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲ୍‌ଜୀ ଦେଶାଇ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ୨ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 26, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:58 PM IST
Top 10 News: ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲ୍‌ଜୀ ଦେଶାଇ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ୨ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୪ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏହି ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା
FIFA 20261 hr ago
2
SACH1 hr ago
3
FIFA 20263 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Weekly Horoscope11:09 AM IST