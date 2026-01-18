Top 10 News: ୪୧ ରନରେ ଜିତିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ପାରାଦୀପରୁ ଗଡ଼ିବନି ଘରୋଇ ବସ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି । କାଜିରଙ୍ଗା ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
Headlines 02- କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି PUCC ସେଣ୍ଟର ନାଁରେ ଫେକ୍ ସେଣ୍ଟର ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ୭୨ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂପୃକ୍ତ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ନିଜ ଆଇଡିରୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 03- ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଜି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 04- ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାର ୱାନ୍ ସିଇଓ ପ୍ରେମ କୁମାର ଗର୍ଗ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବ ସଂସ୍ଥା । ବିମାନ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ୨ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ଅଣାଯିବ ।
Headlines 05- ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୨୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନଗଦ ୨.୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଇଡି । ୨.୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଦପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ବେନାମୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଖଣି ଲିଜ୍ ବଳପୂର୍ବକ ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିଲା ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇଡି ।
Headlines 06- ମଦ୍ୟପ ଯୁବକର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ କାରଣରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ୬ ମିନିଟ୍ ଅଟକିଥିଲା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ । ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସକାଳ ୯ଟା ୪୮ ମିନିଟ୍ରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅଘଟଣ । ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଆସି ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ । ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସୀ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । RPF ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ।
Headlines 07- ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପାରାଦୀପରୁ ଗଡ଼ିବନି ଘରୋଇ ବସ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବିରୋଧ କରି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । କାଲି ସକାଳ ୬ଟାରୁ ପାରାଦୀପ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଗଡ଼ିବନି । ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
Headlines 08- ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କର ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ । ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର SP ନୀତିନ କୁଶଳକର୍ । ୧ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋମାଫିଆ ମାନେ ପୋଲିସ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।
Headlines 09- ଇନ୍ଦୋରରେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୩୩୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ । ୮ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ୩୩୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୪୧ ରନରେ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଏକାଦଶରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରସିଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଶଦୀପ ରହିଥିଲେ ।
Headlines 10- ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ଓ ୨୧ ରାତିରୁ ଉତ୍ତର–ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ଅତିକମ ଅନ୍ତରାଳରେ ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ୩ରୁ ୫ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।