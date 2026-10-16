Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 16, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 10:00 PM IST
Top 10 News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Image Credit: ଦିନ ତମାମର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ପଶିଲେ, ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିଲେ
2
3
4
5