/Top 10 News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି । ନିଜ ବାସଭବନରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରନେତାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।
Headlines 02- ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଦଳଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି । ୪୪ ବର୍ଷ ପରେ ଐତିହାସିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ମହିଳା ହକି ଦଳ । ପୁରୁଷ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ୨ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏବଂ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା । ମହିଳା ଦଳରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସାମିଲ ଥିଲେ ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ
Headlines 03- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତଥ୍ୟ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଶାସକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଏବିଭିପି (ABVP) ରାଜ୍ୟର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ କଲେଜ ଜିତିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ନେତାମାନେ କରୁଥିବା ଦାବିକୁ ଇପ୍ସିତା ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ନେତାମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ୮୦% ସିଟ୍ ଜିତିଥିବା ଭଳି ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।
Headlines 04- ପନିପରିବା ଓ ଫଳରେ ବାଲୁକା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଶୁଭେଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବାଲୁକା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ୨୨ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଓ ୧୦ ପ୍ରକାର ଫଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା କଳା ଦେଖିବାକୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବେଳାଭୂମିରେ ଭିଡ ଜମିଛି ।
Headlines 05- ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ମୁତୟନ ହେବେ ମୋଟ ୬୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରୀ । ୫୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଫିସର, ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ସିଏପିଏଫ୍ ମୁତୟନ ରହିବେ । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବେ । ୧୩୦୦ଟି ସିସିଟିଭିରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ।
Headlines 06- ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ୨ ମାସରେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ରେ ହରାଇଥିବା ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଛି ପୋଲିସ । ଚୋରି ହୋଇଥିବା ୧୦୦ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 07- ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ନେଇଗଲେ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ସୁନା ଗହଣା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶେଷରେ କୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗି ଖୁଚୁରା ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ଧୁଷୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ସାହୁ ସାହିର ନିରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ଘରୁ ଏପରି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
Headlines 08- ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା BEO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ (ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାବୁଗାଁ ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ) ତପନ କୁମାର ଖୋସଲା ଏବଂ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ମିର୍ଗାନପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଜୟପୁରର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନ ମଞ୍ଜୁର କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଓ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।
Headlines 09- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଓ ଟି୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଅନ୍ତିମ ଦୁଇ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଟିମରେ ସୁଯୋଗ ବିଶ୍ରାମ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଟିମରେ ସୁଯୋଗ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ଟି୨୦, ୫ ଦିନିକିଆ ଓ ୨ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ ଭାରତ ।
Headlines 10- ସରପଞ୍ଚ ଓ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଇଁ ୬ ମାସର ସମ୍ମାନ ରାଶି ମଂଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ଓ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମିଳିବ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା । ପିଛିଲା ଭାବେ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ୬ ମାସର ମିଳିବ ସମ୍ମାନ ରାଶି । ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ୍ ୫୬ କୋଟି ୫୫ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଂଜୁର ହୋଇଛି ।