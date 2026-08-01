Cabinet Meeting: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ୧୧ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ୬ଟି ବିଭାଗର ୧୧ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
Tribal Welfare: ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପେସା ଆଇନ ନିୟମାବଳୀକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। SC/STଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନରେ ଅଧିକ ଅଧିକାର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇପାରିବେ।
Odisha Flood: ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏନେଇ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।
ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସର୍ଭେ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୨ଟି ବ୍ଲକ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଛି। ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ୨ ଲକ୍ଷ ୬୯ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
Odisha Panipaga Report: ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା କମିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଢିପାରେ ବର୍ଷା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ମୌସୁମୀର ଆଗାମୀ ୨ ମାସିଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଅବଧି କୁହାଯାଏ। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ଅବଧି ଅଧା ସରିଛି। ଆଗାମୀ ଅବଧି ଦେଶର ବର୍ଷା ପରିମାଣ ସ୍ବାଭାବିକ୍ ଠାରୁ କମ୍ ରହିବା ନେଇ ଆଇଏମଡ଼ି ଆକଳନ କରିଛି।
CM Grievance Hearing Cancelled: ଆସନ୍ତା ସୋମବାର (୩ ତାରିଖ) ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
Odisha Vigilance: ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧରୁଛି। ୩୭,୩୨,୭୦୮ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ବିଇଓ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବତନ ଜୁନିଅର ସହାୟକ ଦେବଦ୍ୟୁତି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Mayurbhanj Accident: ବାରିପଦାରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବାଇକ୍ ଖସି ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ କୁଆମରା ଗ୍ରାମରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାଚେରୀରେ ପିଟି ହୋଇ ପୋଖରୀକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା କେଟିଏମ ବାଇକ।
Shree Jagannath: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଙ୍କୁ ନେଇ ଆନିମେସନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଗକୁ ଆସିଲା ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ(ପୂର୍ବ)। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଭିଏଚ୍ପି।କୌଣସି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ହୋଇଛି।
Pm Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ (ଶନିବାର) ଦିନ ମୈସୁରର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର (ବିବେକ ସ୍ମାରକ) ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ଉତ୍ପାଦନ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଶର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
Cwg 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ଜାସ୍ମିନ୍ ଲାମ୍ବୋରିଆ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ପାୱାର (ଶନିବାର) ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ୫୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ୫୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ୫୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ମହିଳା ଫାଇନାଲରେ କାନାଡାର ସ୍କାରଲେଟ୍ ଡେଲଗାଡୋଙ୍କୁ ୫-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜାସ୍ମିନ୍ ଉତ୍ତର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମାଇକେଲା ୱାଲ୍ସଙ୍କୁ ସମାନ ୫-୦ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।