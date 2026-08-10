/Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ପୂର୍ବତନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍-JPSCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୈଙ୍ଗଟେ ଗିରଫ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Independence Day 2026: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି ସିଂହଦେଓ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। କଟକ-ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ,ଅନୁଗୁଳ-ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ।
Independence Day 2026: ସେହିପରି,ମାଲକାନଗିରି -ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ,ସମ୍ବଲପୁର -କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ- ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ରାୟଗଡ଼ା- ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। କନ୍ଧମାଳ- ବିଭୂତି ଜେନା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା- କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପୁରୀ-ଗଣେଶ ରାମସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର- ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ।
Independence Day 2026: ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ । ଏବଂଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ତଥାପି, ଏହି ବର୍ଷ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ। ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ବାଜିବ।
Farmer Registration: ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି। ଏ-ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ।ଚାଷୀ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସି ନପାରିଲେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିବ।
Odisha News: ଶ୍ରାବଣର ଦ୍ବିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଘଟିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଆପୁରବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଖରୀକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ,ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ତଳେ ଚାପି ହୋଇଗଲେ। ଭାରୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତଳୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାଲିପାଟଣା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
JPSC: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ତେଜିଲା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୂର୍ବତନ (JPSC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୈଙ୍ଗ୍ଟେ ଗିରଫଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ, (CID) ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଛି। ପଚରାଉଚରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସିଆଇଡି ପୂର୍ବରୁ ଏଲ୍. ଖୈଙ୍ଗ୍ଟେଙ୍କୁ ଅନେକ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି। ଜୁଲାଇ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା।
DGP: ନୂଆ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ଜେଠୱା। ଏଡ଼ିଜି(ADG)ରୁ (DG) ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
Nijukti Mela: ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଲେ,ସମ୍ମାନର ସହ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ,ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ସରକାରୀ ସେବାରେ ସଫଳତା ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ଡିଭିଜନର ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ପାଟଣାଗଡ଼ ଡିଭିଜନର ପୂର୍ବତନ ଡିଏଫଓ (କେନ୍ଦୁ ଲିଫ୍) ପ୍ରଣବ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଘସିଆନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ରେଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
World Lion Day: ଆଜି ବିଶ୍ବ ସିଂହ ଦିବସ। ଗତ ବର୍ଷ ୨୨ରୁ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିରୁ ୧୭ଟି ଏସିଆଟିକ୍ ଓ ୬ଟି ହାଇବ୍ରିଡ।ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ସିଂହ ସଂଖ୍ୟା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଢିଛି।