Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ପୂର୍ବତନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍-JPSCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୈଙ୍ଗଟେ ଗିରଫ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ପୂର୍ବତନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍-JPSCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୈଙ୍ଗଟେ ଗିରଫ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 10, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:41 PM IST
Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ପୂର୍ବତନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍-JPSCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୈଙ୍ଗଟେ ଗିରଫ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ପୂର୍ବ
2
3
4
5