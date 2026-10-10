/Top 10 News Today: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ୍ CJP ଆନ୍ଦୋଳନ,ECIଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ୧୨୪ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଓ IFS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Delhi CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ର ପ୍ରତିବାଦ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ୍ ରେ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଦାବିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରତିବାଦ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିରୋଧି ନେତା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡି଼ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏପରିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ , କେରଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।
CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବରୁ CJP ସଦସ୍ୟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାକାକୁ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟାଇଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ଘେରାବନ୍ଦୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟକକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ "ଅଘୋଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି" ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
Ravi shankar Prasad: SIR ଓ ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ୯ ଥରରୁ ବେଶୀ SIR ହୋଇଛି, ଏଥର ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ବୋଲ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। SIRରେ ୨.୮୯ କୋଟି ମୃତ ଭୋଟର ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ୬.୩ କୋଟି ଲୋକ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାରୁ କଟିଛନ୍ତି।
ECI : ECIଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ୧୨୪ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଓ IFS ଅଧିକାରୀ। ‘ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରି ଲେଖିଲେ ଖୋଲା ଚିଠି। ECIଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହୋଇଥିବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ଏହା ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିପଦ ପହଞ୍ଚାଇବ। CECଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଖୋଲା ଚିଠି।
Odisha College Election News: ନବରଙ୍ଗପୁର ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ସାଇନ୍ ଡାଏ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ସେପଟେ, ସୋର ଖଇରା ବ୍ଲକ୍ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Champua: ଚମ୍ପୁଆ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ୨ ଭାଇ। ଜଣେ ମୃତ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ନିଖୋଜ୍ ରହିଛି। ଝୁମ୍ପୁରା ଥାନା ସିଲିସୁଆଁ ଅରଡ଼େଇ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ୩ ଜଣ ନାବାଳକ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ଜଣେ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି।
Balasore News: ବାଲେଶ୍ବରରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନା ରଣସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସ୍କୁଲ୍ରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଧୂମ ଛେଚି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି।
Vigilance Raid: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ୮ଟି ଠିକଣାରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ୧.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟ୍ ସହ ୨୧୧ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା ମିଳିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୪ଟି ବହୁତଳ କୋଠା ସହ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି।
Puri News: ନାଗ ସାପ ସହ ରିଲ୍ସ କରିବା ହେଲା କାଳ। ରିଲ୍ସ କଲା ବେଳେ ଗଲା ଜୀବନ। ରିଲ୍ସ ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେବାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି, ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଠାପୁର ଗାଁର ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ (୨୮)। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୁରୀସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH)ର ଶବଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି (ଶନିବାର) ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
Weather Update: ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ୧୬ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବା ସହ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି।