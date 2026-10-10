Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ୍ CJP ଆନ୍ଦୋଳନ,ECIଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ୧୨୪ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଓ IFS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ୍ CJP ଆନ୍ଦୋଳନ,ECIଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ୧୨୪ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଓ IFS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 10, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 09:46 PM IST
Top 10 News Today: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ୍ CJP ଆନ୍ଦୋଳନ,ECIଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ୧୨୪ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଓ IFS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଚେତାବନୀ ଦେ
2
3
4
5