/Top 10 News Today:ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ,ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Ilish Fish Price: ଶସ୍ତା ହେଲା ଇଲିଶି ମାଛ! ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଇଲିଶି। ଓଡି଼ଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁଣ ସୀମାର ଦିଘା ମୁହାଁଣରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଲିସି ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରଲର। ବିଶେଷକରି,ବର୍ଷା ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଇଲିସି ମାସ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଇଲିସି ମାଛ ଜାଲରେ ପଡିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦିଘା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ୩୦ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ଇଲିସି ମାଛ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
Lightning Strike:ବଣାଇରେ ଅଘଟଣ। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ବଣାଇ ଥାନା ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ୨ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତ ଜଣଙ୍କୁ ବଣାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
Rain Alert:ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ସହ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଖପାଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ଗଠନ ହେବା ପରେ ୧୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଛତିଶଗଡ ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି।
Odisha Vigilance: କଟକ ବାଙ୍କୀ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆନନ୍ଦପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସଂପାଦକ ଶରତ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଋଣ ପରିଶୋଧ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ନ କରି ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଶରତ କୁମାର ନାୟକ (PACS) ବାଙୀକିର ଋଣଗ୍ରହୀତା ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଋଣ ପରିଶୋଧ ରାଶି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୈନିକ କାରବାର ଖାତା କିମ୍ବା ଡେ ବୁକରେ ପ୍ରକୃତ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
Suresh Pujari: ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର (ଆଜି) ଦିନ ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୪ ବର୍ଷ ରେ ଯାହା ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ତାହା ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ସରକାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଯେଉଁସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।ତାହା ବିରୋଧି ଦଳ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
Solar Eclipse 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ପଡୁଛି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବନାହିଁ। ପରାଗ ସମୟରେ ଭାରତ ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ପରାଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଢାଙ୍କିଦେବ। ବିଶେଷ-କରି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ସ୍ପେନ୍ ,ଉତ୍ତର ରୁଷ,ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏକ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ପଥରେ ରହିବ । ୟୁରୋପର ବଡ଼ ଅଂଶ ସହ କାନାଡା,ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ ।
Subhadra Installment: ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଦିନ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ( ଅଗଷ୍ଟ ୨୮)ରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବିଶେଷକରି ୨୫ ଜୁଲାଇ ସୁଧା ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଗୁଡିକର ନାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଚୁଡାନ୍ତ ତାଲିକା ଆସିଥିବ ସେହି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
Shivraj Singh Chouhan:ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ। ରବି ନାଏକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା। VB-G RAM Gରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫ହଜାର କୋଟିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
Air India Incident: ଫୁକେଟ-ଦିଲ୍ଲୀ AI ବିମାନର ପାଇଲଟ ପୁଣି ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଫଳ। ରବିବାର ପରେ ଆଜି ହୋଇଥିବା ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପାଇଲଟ ଜଣଙ୍କ ମାରିଜୁଆନା ସେବନ କରିଥିବା ଟେଷ୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ବାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଡୁଥିବା ବିମାନ ହଠାତ୍ ୩୦୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ସମେତ ୧୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
Puri News: ଆସନ୍ତାକାଲି(ବୁଧବାର) ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚିତାଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ତପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ଘ ୨ଟାଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଚିତାଲାଗି ନୀତି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଓ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି। ଏହି ନୀତି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।