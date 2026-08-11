Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today:ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ,ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ,ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 11, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:55 PM IST
Top 10 News Today:ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ,ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା,ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ
2
3
4
5