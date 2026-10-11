Odisha Rain Forecast: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ସପ୍ତମୀ-ଅଷ୍ଟମୀରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା। ଦଶମୀରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଆକଳନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଆଶ୍ବସ୍ତିକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ।
Student union polls: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ହିଂସା ଓ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତିର ଖବର ପାଇବା ପରେ,ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Rahul Gandhi: କାଲିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍। କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଆହ୍ବାନ। ସବୁ ଦଳ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ସାମିଲ୍ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ। ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେବୁ। କାଲିର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ବର୍ବରତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ବିଜେପି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
Sudhanshu Trivedi: CJPର ଏମର୍ଜେନ୍ସୀ ଆରୋପକୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ। ୧ କିମି ପରିଧିରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇବା ଏମର୍ଜେନ୍ସୀ କି ପଚାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ଏମର୍ଜେନ୍ସୀ କ'ଣ ସତରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଛୁ, ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସି ପିଏମ୍ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆରୋପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି।
Banki College Blast: ବାଙ୍କୀ ସ୍ଵୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଆଡମିନ ବ୍ଲକ୍ ନିକଟକୁ ବୋମାମାଡ଼ କରି ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ଫେରାର୍। ଝରକା କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ ହୋଇଛି।
Arvind Kejriwal:ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏତଲା କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଶିଖ୍ ଗୁରୁଦ୍ବାର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଗୁରୁଦ୍ବାର ଭିତରକୁ ପଶିଥିବାରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାର ବିରୋଧ ଦର୍ଶାଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି।
Dipke Vs Police: ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଓ ଅଭିଜିତ ଦୀପ୍କେ। ଭିଡିଓ ଜାରି କରିବା ସହ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଦୋଷ ଲଦିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଡିସିପି। ଅଭିଜିତଙ୍କ ଜେଜେମାଆ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାପାମାଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏ-ପରିକି ଘରକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଭିଜିତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ- ଡିସିପି। ଡିସିପିଙ୍କ ଆରୋପକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ନିଜେ ଅଭିଜିତ ଦୀପ୍କେ।
Toor Dal And Sugar Price Hike: ପୁଣି ବଢିଲା ଚିନି ଦର। କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ପିଛା ୫୦ କି ୧୦୦ ନୁହେଁ, ଏକାଥରକେ ୩୦୦ ରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ବଢିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚିନି କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ପିଛା ଦର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଛୋଟଦାନା ଓ ବଡ଼ଦାନା ପ୍ରକାରଭେଦରେ ୫୩୦୦ ରୁ ୫୫୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏଣେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ କିଲୋ ପିଛା ୬୦ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଲାଣୀ ଚିନି। ଖାଲି ଚିନି ନୁହେଁ, ହରଡ଼ ଡାଲି ଓ ବୁଟ ଡାଲି ଦର ବି ବଢିଛି। କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ପିଛା ଏକାବେଳେ ୫୦୦ ରୁ ୭୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
IndiGo Flight Fire: ଦିଲ୍ଲୀ-ଚେନ୍ନାଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ଲଗେଜ୍ର ଏକ ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ନ ଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ବିମାନ । ଓଭରହେଡ୍ ବିନ୍ରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ ନମ୍ବର 6E 6115 ରବିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୧, ୨୦୨୬ ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା।
India vs West Indies 3rd T20I Cricket Score:ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଛଅ ଓଭର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୪ ରନ୍ କରିଛି। ଶିମରନ୍ ହେଟମାୟର ୩୩ ଏବଂ କାମିଲ୍ ପୁରନ୍ ୧୧ ରନ୍ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ୨୫ ବଲ୍ ରେ ୪ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।