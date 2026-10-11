Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ବାଙ୍କୀ ସ୍ଵୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ବୋମାମାଡ଼,ତୃତୀୟ ଟ୍ବି-୨୦ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ-ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ତିଜ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ବାଙ୍କୀ ସ୍ଵୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ବୋମାମାଡ଼,ତୃତୀୟ ଟ୍ବି-୨୦ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ-ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ତିଜ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 11, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 09:53 PM IST
Top 10 News Today: ବାଙ୍କୀ ସ୍ଵୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ବୋମାମାଡ଼,ତୃତୀୟ ଟ୍ବି-୨୦ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ-ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ତିଜ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cordelia Sky Launch:ଆକାଶରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଲୋକର ଝଲକ,ପାଣିରେ ଭାସମାନ ମହଲ: ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'କର୍ଡେଲ
2
3
4
5