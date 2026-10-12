/Top 10 News Today: ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚରେ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

New Governor:ବଦଳିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ। ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ। ୬ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କେରଳମ୍- ଓମ୍ପ୍ରକାଶ ମାଥୁର, ତାମିଲନାଡୁ- ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର। କର୍ଣ୍ଣାଟକ- ସୁଧା ଯାଦବ, ଉତ୍ତାରଖଣ୍ଡ- ଧଳସିଂହ ବିଶେନ। ସିକିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ ଦୁଶ୍ୟନ୍ତ ଗୌତମ।
Odisha News: ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏହି ବୈଠକରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Jual Oram: ରାଜନେତାରୁ ଅଭିନେତା ସାଜିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ୍ । ଜୁଏଲ୍ ଓରାମ୍ ଙ୍କୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାରୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ। ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚରେ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ । ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲବ-କୁଶ ରାମଲୀଳାରେ ଏଥର ଜୁଏଲ୍ ନିଭାଇବେ ରାମାୟଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ନିଷାଦ ରାଜାଙ୍କ ଭୂମିକା। ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
Train Cancelled: କୋରାପୁଟ ଜିଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁ ଚାଲିଥିବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳିଗୁଡ଼ା-ଛତ୍ରୀପୁଟ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ରୁ ୨୨ ଯାଏ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ। ବିଶାଖାପାଟଣା-କିରଣ୍ଡୁଲ ଓ ରାଉରକେଲା-ଜଗଦଲପୁର ରୁଟ୍ର ୪ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। ହାୱଡ଼ା-ଜଗଦଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଜଗଦଲପୁର ସମେତ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରାପଥ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ।
LPG Gas:ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ଘରୋଇ LPG ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ୍କୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଚିନ୍ତାରେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଏହାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। BERC ୧୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ର ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ୧,୮୩୭ ଟାକା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ୧୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ର ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ୨,୨୦୦ରୁ ୨,୫୦୦ ଟାକାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ।
Anurag Thakur: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ସାଂସଦ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ। ରାହୁଲଙ୍କୁ ହାୱା ହାୱାଇ ନେତା କହି ସମାଲୋଚନା କଲେ। ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସତ୍ତ୍ବେ କିଛି ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପୁଲିଂ ବୁଥ କବ୍ଜା କରି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବାର ନଜିର ରହିଛି।
Nobel Prize: ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୋବେଲ୍ ସ୍ମାରକୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ରବର୍ଟ ଇ. ହଲ୍ ଓ ମାଇକେଲ୍ ଉଡଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମାକ୍ରୋ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଥନୀତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ରୟାଲ୍ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ,ଏହାର 'X' ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ସେବା ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛି, "ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଫାଟକ ଏବେ ଖୋଲା ଅଛି। ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।" ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସହଜରେ ଯାଆ ଓ ଆସ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
Price Rise: ବେଲଗାମ ଦରବୃଦ୍ଧି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୫.୫୪ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୪.୮୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୫.୯୭ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭.୭୪ ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଁଲା। ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ। ସହରାଞ୍ଚଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୪.୮୮%, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୬.୦୮%। ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୭.୧୮%, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୮.୦୬%। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Low Pressure: ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ଖବର ଦେଇଛି। ୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିପାରେ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ତଳୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି।