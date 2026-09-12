/Top 10 News Today: BRICS ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା ସହ ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ବର ବରାଡ଼ ଗିରଫ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

BRICS Summit 2026: ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର "ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା"ରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି, ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ବ୍ରିକ୍ସର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିର ଏକ ସଫଳତା ଥିଲା।
BRICS Summit 2026 : ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ତପମ୍-ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି BRICS ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ବିଶ୍ୱର ସଙ୍କଟର ଆଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ପଛରେ ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ନିୟମ-ଅନୁସରଣକାରୀ ନୁହେଁ ବରଂ "ନିୟମ-ବିଭାଜକ" ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଶାସନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବର ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ବର ବରାଡ଼ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅର୍ଜିତ ନଗଦ ଜବତ କରିବା ପରେ ରାଉରକେଲାର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ବରାଡଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
Malkangiri flood: ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂଜାରୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ବା ତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ଚାରୋଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
Low Pressure: ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୯.୪ କିମି ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବ୍ୟାପିଛି। ଆଗାମୀ ୧୮ ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ବିଶେଷ କରି, ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
Nuakhai Festival: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଗଣପର୍ବ ‘ନୂଆଖାଇ’ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରପଲ୍ଲୀ। ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଛି ନବାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍ସାହ। କଳାହାଣ୍ଡି ରିଷିଡାର ‘ତିହାରି ହାଟ’ରେ ଜମିଛି ପର୍ବ ବଜାର। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ନୂଆଖାଇ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Koraput News: କୋରାପୁଟର ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର ବାନ୍ଧା ଓ ଝାଙ୍ଗରଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଆଜିବି ଅପହଞ୍ଚ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିମି ଭାରରେ ବୋହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡିଛି । ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ।
Make In Odisha: ଦୁବାଇରେ ଲେଖା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର କାହାଣୀ । ବିଦେଶରୁ ଆସିବ ନିବେଶ ସହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଯୁକ୍ତି । ଆସିଲା ୨ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ । ଏହାସହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ୬ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା। ୟୁଏଇରେ ତିନି ଦିନିଆ ନିବେଶ କସରତ ।
Entertainment News: ସିଡ୍ନୀ ଏବଂ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଉଭୟ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରି "ଝିଲମିଲ୍ ରାତି" ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।ଏହି ଭବ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଓଡିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ, ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଶଶି କୁମାର ସାହୁ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆବାସୀ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
Asia Cup: ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳରେ ୩ ଓଡ଼ିଆ। ୨୪ ଜଣିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ୩ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର। କୋରାପୁଟର ନକୁଳ ବଡ଼ନାୟକ ,ସୁଖରାମ ମାଝୀ ଓ କଟକର ଦେବରାଜ ବେହେରାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ।