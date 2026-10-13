Odisha Cabinet: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ୧୧ଟି ବିଭାଗର ୧୬ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସୂଚନା। ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ ସେବା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା।
Dhanu Yatra 2027: କଂସ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ କମ୍ପିବ ପୂରା ବରଗଡ଼। ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଂଚରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ କଳାକାର। କାହିଁକିନା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରୁ ୨୨ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏ-ନେଇ ଧନୁଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିସ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Durga Puja 2026: ଆସିଛି ପାର୍ବଣ।ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯାନବାହାନର ସୁଗମ ଚଳାଚଳ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
Odisha News: ଆମେ ଏପରି ଏକ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଗଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଗରିବ ପରିବାର ସମ୍ମାନର ସହ ରହି ପାରିବେ, ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସୁଲଭ ଅବାସ ପାଇ ପାରିବେ, ଯୁବପିଢି ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଘାଟିକିଆ ଠାରେ ସୁଲଭ ଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ।
Land Fraud Case: ଜମି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ବିଲ୍ଡର ଗୟାଧର ଜେନା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଗୟାଧରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ଆସିଲା ରାୟ। ଗୟାଧର ଜେନାଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ୧୦ ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା।
Vigilance Raid: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁତଳା ରାଜସ୍ବ ନିରିକ୍ଷକ ଆଲନ୍ ବେହେରା। । କିସମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ଦେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି।
Odisha High Court: ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ମାମଲା: ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି। ପୁନର୍ବାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖରେ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି।
Share Market: ଶେୟାର ବଜାରରେ ଜୋରଦାର ଉତ୍ସାହ, ୪.୧୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ୧%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ ଓ ନିଫ୍ଟି। BSE ସେନ୍ସେକ୍ସ ୧,୧୦୯ ପଏଣ୍ଟ ବା ୧.୫୪% ବଢ଼ି ୭୩,୦୩୩.୭୮ରେ ବନ୍ଦ। NSE ନିଫ୍ଟି ୫୦ ୩୫୯ ପଏଣ୍ଟ ବା ୧.୬୦% ବୃଦ୍ଧି ସହ ୨୨,୭୨୧.୯୫ରେ କାରବାର ଶେଷ କରିଛି। ଆଇଟି ଶେୟାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ LTCG ଓ STT ଟିକସ ସମ୍ପର୍କିତ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବଜାରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି।
IMD: ଓଡ଼ିଶାର ୧୦ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୌସୁମୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ। ମଙ୍ଗଳବାର ୧୦ଟି ଜିଲାରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରୁଛି।
Union Minister: କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍ ମୁରୁଗାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା । ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାହ୍ୟା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିଲେ