/Top 10 News Today: ସରିଲା ଦୁଇ ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୫ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ ଖବର

Narendra Modi: ସରିଲା ଦୁଇ ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ସାରି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ପୁଟିନଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ବ ନେତା। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ସହ ଅନେକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଉଦଯାପନୀ ଦିବସରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍ ବା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡିକର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି।
Odisha News:ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ,ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF)ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟୁରୋ (WCCB)ର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ତଦନ୍ତରେ ହାୱଡ଼ାର ଆଣ୍ଡୁଲ୍ ନିବାସୀ ତଥା ଦୀଘାର 'ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍ ହୋଟେଲ'ର ମାଲିକ ଜୟନ୍ତ ମୈତିଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଜର ରହିଛି।
Wild life Conservation: ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୫ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ କମିଟିର ଆବାହକ ହେଲେ ନନ୍ଦନକାନନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ। ଓୟୁଏଟିର ଜଣେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କମିଟିରେ ରହିଲେ। ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଦେବ ।
Mahanadi River:ବାଙ୍କୀ ମହାନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ୩ ସାଙ୍ଗ। ଜଣେ ନିଖୋଜ ରହିଛି। ଅଂଶୁପା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଘାଟରେ ଭାସିଗଲେ।
୨ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଜଣେ ନିଖୋଜ। ୩ ସାଙ୍ଗ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଡମପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ।
West Sikkim: ପଶ୍ଚିମ ସିକିମର ରିମ୍ବିରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଲା ବିଶାଳ ପଥର ଓ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଛି।ରିମ୍ବି-ଖେଚୁପେରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ। ଯୁକସୋମ-ତାଶିଡିଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
UCC:ମୁମ୍ବାଇ UCCକୁ ନେଇ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୯ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ୨୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ UCC ଲାଗୁ କରିବୁ। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ଶାସିତ ୨୧ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ UCC। ଏନେଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Fruits Price Hike: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ। ରାତି ପାହିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଫଳ ବଜାରରେ ନିଆଁ। ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମିଠା ପରେ ଏବେ ଫଳ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ଛାଟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଥିବା ବେଳେ ପରଦିନ ନୂଆଁଖାଇ ଓ ତା ପରେ ଆସୁଛି ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜା। ହେଲେ ଫଳର ଦରଦାମ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ରେ ପକଉଛି। ସେଓ କିଲୋ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗୁର ୨୩୦ ,ଡାଳିମ୍ବ ୨୪୦, କମଳା ୩୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି,ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଙ୍ଗୁର- ୪୦୦,ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍- ୨୫୦ , କଦଳୀ ଡରଜନ୍-୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
Crime News: ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗାଏବ । ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଓ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ବିରୁଦ୍ଧରେ । ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଜପତି ନଗରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଦମ୍ପତି । ଏନେଇ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Rain Alert: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଧୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ, ଶନିବାର ଦିନ ପାଣି ଖସିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ୧୪୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡାରେ ୭୯ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଏଠାରେ ୨୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ, ରାଜ୍ୟରେ ରବିବାର ଠାରୁ ବର୍ଷା କମିବା ସହ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ୧୪ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଂଜ, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ୍, ଗଜପତି ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
Junior Asia Cup: ଆଜି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଆୟୋଜକ ଚୀନକୁ ୧-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ତାର ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସାନିକା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମାନେଙ୍କ୧୭ ମିନିଟର ଗୋଲ ଭାରତକୁ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଏବଂ FIH ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣରେ AHF ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା।
Pramod Bhagat Gold Medal: ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ (ରବିବାର) ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ (SL3)ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତ କଦମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ୧୦୦ତମ ପଦକ ଜିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଛନ୍ତି। ଛଅ ଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ସାଥୀ ଭାରତୀୟ ୟୁ କୁମାରଙ୍କୁ ୨୧-୧୬ ,୨୧-୮ ରେ ସିଧାସଳଖ ଗେମରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ମାତ୍ର ୩୦ ମିନିଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।