Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ସରିଲା ଦୁଇ ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୫ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ ଖବର

Top 10 News Today: ସରିଲା ଦୁଇ ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୫ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 13, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:56 PM IST
Top 10 News Today: ସରିଲା ଦୁଇ ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୫ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pramod Bhagat Gold Medal: ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ
2
3
4
5