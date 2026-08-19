Ashutosh Parida: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ କବି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର (47th Sarala Puraskar)। କବିତା ସଂକଳନ ‘ବିଶ୍ବାସ ଦେ ପୃଥିବୀ’, ଯାହା ୨୦୨୪ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। CSIR-IMMTର ପୂର୍ବତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଡ. ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା। ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ରେ ମାନପତ୍ର ସହ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Indian Railways: ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ରେଲୱେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଟକ-ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ-ହରିଦାସପୁର ଲାଇନ ସମେତ ୯,୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (ସିସିଇଏ)ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୪୧୦ କିଲୋମିଟର ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି।
Odisha Flood: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ବିପତ୍ତି ଆଣୁଛି ବୈତରଣୀର ଉଛୁଳା ବନ୍ୟା ଜଳ। ସେପଟେ ପୁଣି ଆଜି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ ୨ ଗେଟ୍ । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ।
Heavy Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି । ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ,ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଆସନ୍ତା ୨୩ତାରିଖରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢିବ। ୨୧ ତାରିଖ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।
School Holiday: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକରେ ୫ଟି ବ୍ଲକର ୧୨୬ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡି, ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।
Odisha News:କଟକସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହିତ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ମେଗା ପୁନଃବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
Dara Singh Case: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦାରା ସିଂ। ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ ଓରଫ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସମୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Protest Ban: ତାମିଲନାଡୁରେ CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସାମିଲ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ବିବାଦୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। CJP ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିରୋଧ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ।
Amazon: ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ସାଧାରଣ ମିଠା ବିକ୍ରି କରିବା ଆମାଜନ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ମହଙ୍ଗା ।ଏହାକୁ ଭ୍ରାମକ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ନେଇ CCPA ଦର୍ଶାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ (CCPA) ଆମାଜନ୍ ସେଲର ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଉପରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛି।
IND vs PAK 2026: ହକି ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ। ଆଜି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମଷ୍ଟେଲଭିନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୬ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପୁଲ୍ D ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫-୩ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ୨୦୧୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ୪-୧ ଗୋଲରେ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ, ପୁଣି ଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।