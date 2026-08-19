Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today:ଡ.ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ପାଇବେ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର, ହକି ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଡ.ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ପାଇବେ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର, ହକି ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 19, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:49 PM IST
Top 10 News Today:ଡ.ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ପାଇବେ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର, ହକି ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Image Credit: ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs PAK 2026: ହକି ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ, ୨୦୧୦ ରେ ବି ହାରିଥିଲା...
2
3
4
5