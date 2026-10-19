/Top 10 News Today: କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ସହ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ତିଆର ମୂଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ବ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Durga Puja 2026: ଆଜି ମାଆଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। କମ୍ପୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଦୁଲୁକୁଛି ଭୁବନେଶ୍ଵର ଓ କଟକ । ସମସ୍ତ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଲୋକଙ୍କ ମନମୋହୁଛି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଆଉ ମେଢ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚଟପଟା ଖାଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସଭିଏଁ
Senior journalist Bibhuti Pati Passes Away: ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଭୂତି ପତିଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ। ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୪ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଏକାଧିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହଁନ୍ତି। ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାସ ଭବନରେ ମାନ୍ୟଗନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି।
Kotia News: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି, କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗଳିକ ଅଖଣ୍ତତା ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
Puri News: ନିଜକୁ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର୍ ପରିଚୟ ଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାଇବର୍ ଫ୍ରଡ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନୁଗୁଳର ବଳଭଦ୍ର ମିଶ୍ରକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସ୍ । ପ୍ରଥମେ ମାଟ୍ରିମୋନୀ ସାଇଟ୍ ରୁ ଯୋଗାଯୋଗ,ପରେ ନିଜକୁ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର୍ ପରିଚୟ ଦେଇ ବଦଳି କରିଦେବାକୁ ଦଉଥିଲେ ଧମକ । ଯୁବତୀଙ୍କ ନାଁରେ ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କରାଇ କରିଥିଲେ ସାଢ଼େ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ।
Manipur News: ଦିନକୁ ଦିନ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ମଣିପୁର। ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି ଜାତିଗତ ହିଂସା। ହିଂସା କାଣ୍ତକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହି ହିଂସାରେ ଗଲାଣୀ ୪ ନିରିହ ଜୀବନ। ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିବ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ।
Weather Update:ଦଶହରାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ, କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡି଼ଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି(୨୦ତାରିଖ) କଳାହାଣ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ରେ ସ୍ବଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
Bollywood News: ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା। ୩ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତିନି ଜଣ ସୁଟର ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ୩ ସୁଟର।
Pragyan Ojha: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନ କମିଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କୁ କମିଟିର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଓଝାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରମେଶ ପୱାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କମିଟିରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଡାଯାଇଛି।
Asian Para Games 2026:ଜାପାନର ନାଗୋୟାରେ ଚାଲିଥିବା ୨୦୨୬ ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଛି। ସୋମବାର, ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋ F46 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ରିଙ୍କୁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଖାତାକୁ ଆସିଛି, ଅଜିତ ସିଂହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
Mona Agarwal: ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ମହିଳା ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଶୁଟର ମୋନା ଅଗ୍ରୱାଲ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ଫାଇନାଲରେ ସେ ୨୫୦ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଶୁଟର ଅବନୀ ଲେଖରା ୨୪୯.୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।