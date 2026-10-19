Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ସହ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ତିଆର ମୂଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ବ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ସହ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ତିଆର ମୂଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ବ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ମାଆଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। କମ୍ପୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଦୁଲୁକୁଛି ଭୁବନେଶ୍ଵର ଓ କଟକ । ସମସ୍ତ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଲୋକଙ୍କ ମନମୋହୁଛି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଆଉ ମେଢ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚଟପଟା ଖାଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସଭିଏଁ Senior journalist Bibhuti Pati Passes Away: ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଭୂତି

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Oct 19, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 09:59 PM IST
Top 10 News Today: କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ସହ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ତିଆର ମୂଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ବ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pragyan Ojha: ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା BCCI, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂ
2
3
4
5