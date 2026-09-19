Madhya Pradesh Accident: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଗର ମାଲୱାରେ ୮ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦୀ। ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା ସହ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫୦ ହଜାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 'ଏକ୍ସ'(X)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Mp Accident: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମିକନ ୨୦୨୬ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Semicon India 2026: ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-୨୦୨୬ରେ ଯୋଗଦେଇ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୩,୬୦୦ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ୬,୧୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ନରାଜ ନିକଟରେ ୮୭୦ ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ।‘ଓଡ଼ିଶା ସିଲକନ ଭ୍ୟାଲି’ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କ୍ୱାଡକ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର।
Rozgar Mela: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି(ଶନିବାର) ଦିନ ୨୦ତମ ବାର୍ଷିକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ସେବାରେ ୫୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନବନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ନବନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ହାସଲ କରିବାର ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଜମୁଛି ପାରାଦୀପର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା,ପୂଜାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡୁଥିବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମଗାର ଖୋଲିଛି ଟ୍ରେଲର ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି
DUSU Election Result 2026: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ (ABVP) ସଭାପତି,ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଂଶୁ ଶୋକିନ୍ ଉପ-ସଭାପତି ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ (ABVP) ଏବଂ NSUI ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତଥାପି, ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଛାତ୍ର ଶାଖା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ABVPର ଯଶ ଦାବାସ ସଭାପତି ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ABVPର ରିଆ ଛାବ୍ରୀ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ABVPର ଲକ୍ଷ୍ୟରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଂଶୁ ଶୋକିନ୍ DUSU ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
Road Accident:ପୁଣି ଅଘଟଣ! ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କିଛି ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେବକୁଣ୍ଡ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ନୀଳଗିରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଛତ୍ରପୁର ନିକଟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସ୍ ଟି କିଛି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଗାଡିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସି ପଡିଥିଲା। ପରେ ବସ୍ ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
Odisha News: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ କାରବାର ଓ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଜେଏମ୍ଏଫସି ଅଦାଲତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି -ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସୁଦାମ ପାତ୍ର, ପବିତ୍ର ସାହୁ, ବିମଳ କୁମାର ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ୨୦୨୩ର ଧାରା ୩୧୮(୨)/୩(୫) ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୩ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
Odisha News: ଆଗାମୀ ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଅପରାଧୀ ଓ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ‘ଦମନ’ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି।ଏହି ଅଭିଯାନ ୨୧.୦୯.୨୦୨୬ରୁ ୩୦.୦୯.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ। ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଅପରାଧୀ ଓ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ। ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ଚଢ଼ାଉ ଓ ଗିରଫଦାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
Cyclone Alert: ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ନ ଆସୁଣୁ ଆସିଲାଣୀ ବାତ୍ୟା! ବାତ୍ୟା ଛନକା ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ସଭିଏଁ। ଆଣ୍ତାମାନ୍ ସାଗରରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କିଛି ମଡେଲ୍ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ, ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କହୁଛି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ତାମାନ ସାଗର ଓ ପାଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ୨୧ ଓ ୨୨ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ହେଲେ, ଏହି ଅବପାତଟି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ କି ନାହିଁ ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନି ବିଭାଗ।
Asian Games 2026: ଜାପାନ ନାଗୋୟାରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ପରିବେଶରେ ୨୦ତମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଜାପାନର ସମ୍ରାଟ ନାରୁହିତୋ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ମନୁ ଭାକର ଓ ପଓ୍ବନ ସେହରାଓ୍ବତ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଧରିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ଏସିଆଡ୍ରେ ଭାରତ ହାସଲ କରିଥିଲା ୧୦୬ ପଦକ।