Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଘଟଣାରେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜାପାନ ନାଗୋୟାରେ ଏସିଆନ୍‌ ଗେମ୍ସ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଘଟଣାରେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜାପାନ ନାଗୋୟାରେ ଏସିଆନ୍‌ ଗେମ୍ସ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 19, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:48 PM IST
Top 10 News Today: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଘଟଣାରେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜାପାନ ନାଗୋୟାରେ ଏସିଆନ୍‌ ଗେମ୍ସ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଗଞ୍ଜାମରେ ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅର୍ଥ କାରବାର ଓ ଠକେଇ ମାମଲା,୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ
2
3
4
5