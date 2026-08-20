/Top 10 News Today:ବଢ଼ିଲା ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା, ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

PMFBY: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ,ଖରିଫ୍ ଋତୁ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ୍ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
Sajjan Kumar Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାର। ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ୧୯୮୪ ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଜ୍ଜନ କୁମାର ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଆଜୀବନ ସଜା କାଟୁଥିଲେ। ହେଲେ, ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
Low Pressure: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସଙ୍ଗୀନ୍ ଥିବା ବେଳେ ଏବ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଲଘୁଚାପ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
FloodAlert: ରାଜ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ୨ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ।
ଏବେ ୧୫ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି।
Debi Mishra Car Accident: ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇନୋଭା କାରକୁ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଫଳରେ କାରର ପଛପଟଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେବୀ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ-ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
Bribery Case: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଅଫିସର(ବିପିଏମ)। ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବିପିଏମ ମନୋଜ ରଂଜନ ନାୟକ।
Odisha Vigilance:ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଠିକଟା ତହସିଲଦାର ମୁରଲୀଧର ଉର୍ମଳ।୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଲାଠିକଟା ଅଫିସ୍ରୁ ରାଉରକେଲା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । କାର୍ ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ହୋଇଛି।
Jail Staff: ବଢ଼ିଲା ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା। ୨ ଗୁଣା ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ୩୭୮ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ୩୦୦୦ରୁ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡର୍, ୱାର୍ଡର୍ ଓ ମହିଳା ୱାର୍ଡରଙ୍କ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ୮ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୫ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୪ ବ୍ଲକର ୨୦୫ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡ଼ି, ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲିର ୨୦୫ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ୨୬୫ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲା ପ୍ରଶାସନ।
India Sugar: ଚିନି ଉପରୁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦରବୃଦ୍ଧିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇଲା କେନ୍ଦ୍ର। ୧ ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚିନି ଆମଦାନୀକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚିନି ଦର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବଢିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି।