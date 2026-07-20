/Top 10 News Today:ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା, ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

First Dengue Vaccine: ଏଣିକି ଡେଙ୍ଗୁରେ ଜୀବନି କାହାର ଜୀବନ! ଭାରତ ହେବ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକ୍ତ ଦେଶ । ଏନେଇ ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ QDENGA’କୁ ଭାରତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ (QDENGA)କୁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (DCGI) ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। (QDENGA) ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଟାକେଡା ବାୟୋଫାର୍ମା ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସୋମବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।
Odisha IAS Transfers 2026: ଦୁଇ (IAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ହୋଇଛି। (IAS) ପୋମା ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିକାଶ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା କମିଶନର ଓ ଟିଡିସିସିଓଏଲ୍ MD ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। (IAS) ସ୍ମିତା ପାଣିଙ୍କୁ OSMCLର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
Sonam Wangchuk: ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏକ ଟିସୁ ପେପରରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍। ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସଂସଦ ଭବନରେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
Landslide in Poonch: ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ପୁଞ୍ଚ୍ରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୁଞ୍ଚ ରନ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୁସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ପାଣି ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହଠାତ୍ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୨୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁଞ୍ଚରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।
JP Nadda: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା (Cockroach Janata Party) କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ, ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କହିଥିଲେ ଯେ, ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସେମାନଙ୍କର ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। CJP ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିର ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା।
Odisha News:ରଥଯାତ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ୧୦ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା ରାଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ପୁରୀଠାରେ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କଟକର ଅନୀଲ ଦାସ ଓ ମୁମ୍ବାଇର ଅଶୋକ ସୁବାରେ ରାଇକରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୋହନ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Anurag Dhankar: ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପି ଅନୁରାଗ ଧନଖରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଅନୁରାଗ ଧନଖର କାହିଁକି ଏହି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳାପାରି ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
Maharashtra News: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାଣେର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା।ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି।
Share Market: ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା । ସରକାର ଇକ୍ୱିଟି ନିବେଶ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ (LTCG) ଟିକସକୁ ହଟାଇ ପାରନ୍ତି। ତଥାପି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ନିବେଶରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ଉପରେ LTCG ଟିକସ ପୂର୍ବ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
FIFA World Cup 2026 Prize Money: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ବିଜେତା ହୋଇଛି ସ୍ପେନ୍ । ସ୍ପେନ୍ ଦିର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ,ଏହି ଟିମ୍ ୨୦୧୦ରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସ୍ପାନିସ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କରିଛି।ଏହି ବର୍ଷ, ଫିଫା କାତାରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଜେତା ଏବଂ ଉପବିଜେତା ଉଭୟ ଦଳ ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ।