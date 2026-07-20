Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today:ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା, ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା, ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 20, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:01 PM IST
Top 10 News Today:ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା, ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Image Credit: ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News:ରଥଯାତ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ,୧୦ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା
Odisha news59 min ago
2
Landslide in Poonch2 hrs ago
3
JP Nadda2 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
FIFA World Cup 2026 Prize Money12:30 PM IST