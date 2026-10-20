Odisha News: ଛିଡୁନି କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦ। ଆନ୍ଧ୍ର କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସରଗରମ୍ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧି। ଏନେଇ ଆଜି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
DJ Music Banned: ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁ ଠୁ ସହର। ଆଜି ଦଶହରା ନେଇ ସବୁଠି ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ହେଲେ ଏପଟେ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀ ସମୟରେ ଡିଜେ ବାଜିବା ନେଇ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ଡିଜେ ଜବତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଶ୍ରବଣ ବିବେକ୍ ଏମ୍।
Naveen Patnaik: CJPର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ ହାଜତ ମିଆଦ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ। ତୁରନ୍ତ ରିଭ୍ୟୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର। ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ଅଟକ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଯୁବ ପିଢ଼ି ଯେପରି ବିଶ୍ବାସ ନ ହରାଇବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ
Bhubaneswar Traffic:ରାଜଧାନୀରେ ଦଶହରା ଭିଡ଼, ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ, କଟକ ରୋଡ୍ ରୁ ପଟିଆ—ସବୁଠି ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ବି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି।
Ganjam News: ଯୁବକଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ।ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗାଁ ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ହତ୍ୟା। ମୃତକ ବୁଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ତଳସାହିର, ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।
Weather Update: ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷରେ ଲଘୁଚାପ! ଆଉ କିଛି ମଡେଲ୍ ବାତ୍ୟା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ,ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ, ଥାଇଲାଣ୍ତ ଉପସାଗର -ଥାଇଲାଣ୍ତ ଓ ମିଆଁମାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଯାହା ୨୧ ତାରିଖ ସୁଧା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ହେଲେ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ କି ନାହିଁ ସେନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିନାହିଁ ବିଭାଗ।
Puri News:ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରେ ମାଆକୁ ମାରି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେବା ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ମଦନ ଦଳାଇକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଘଟିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ୫୭ ଦିନ ପରେ ମଦନକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ।ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ନାକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନ ଦଳାଇ କାମ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଚଢାଉ କରିଥିଲା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ ।
India US Relations: ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ। ଗେଟ୍ ୱେଏ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନାବୀସ୍। ୩ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ନେଇ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ।
UP Diwali Free Gas Cylinder Scheme 2026: ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY)ର ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
Yusuf Pathan Land Row: ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ସାଂସଦ ୟୁସୁଫ ପଠାନ୍ ଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଗୁଜୁରାଟ୍ ସରକାର ବଡୋଦରାରେ ଥିବା ୯୭୮ ବର୍ଗମିଟର ଏକ ବିବାଦୀୟ ଜମିକୁ ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ଜମିକୁ ନେଇ ଦିର୍ଘ ୧୪ ବର୍ଷ ଆଇନଗତ ଓ ରାନଜୈନତିକ ଘଟଣାକ୍ରମର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏହି ବିବଦୀୟ ଜମି ଲାଗି ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଓ ରାଜନୀତିକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିଲାଗି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ।