Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବେ ଜିଲାପାଳ ଓ ଏସ୍‌ପି,CJPର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବେ ଜିଲାପାଳ ଓ ଏସ୍‌ପି,CJPର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 20, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 09:55 PM IST
Top 10 News Today: କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବେ ଜିଲାପାଳ ଓ ଏସ୍‌ପି,CJPର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Diwali Free Gas Cylinder Yojana: ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର! ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମ
2
3
4
5