Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଖୁବଶିଘ୍ର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ,ପୋଲିସ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଟକଣା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଖୁବଶିଘ୍ର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ,ପୋଲିସ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଟକଣା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 20, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:54 PM IST
Top 10 News Today: ଖୁବଶିଘ୍ର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ,ପୋଲିସ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଟକଣା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mahanadi Water Dispute:'ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ'
2
3
4
5