/Top 10 News Today: ଖୁବଶିଘ୍ର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ,ପୋଲିସ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଟକଣା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Mahanadi Water Dispute: ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ଦିର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାଏ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏହି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ( Central Water Commission) ନିକଟରେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
Puri News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ ।ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ରାୟପୁର ବିଧାୟକ ,ଛତିଶଗଡ ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ,ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
Odisha News: ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ୩ ଜିଲ୍ଲାର ୯୧୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ୧୩ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ହଜାର ୫୩୫ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୪୯୦ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାଲକାନଗିରିରୁ, ୨୧୦ ଜଣ କୋରାପୁଟରୁ ଏବଂ ୨୧୦ ଜଣ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅଛନ୍ତି।
Jail Superintendent Arrest:ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳ ଗିରଫହୋଇଛି। ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଚୌଦ୍ବାର ଥାନା ପୋଲିସ୍ । ୨ ବିହାରୀ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ଘଟଣାରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା।
Commissionerate Police: ପୋଲିସ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଟକଣା। ପୋଲିସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କରିପାରିବେନି ରିଲ୍ସ କି ଉଠାଇପାରିବେନି ଫଟୋ। ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷକରି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି କେହି ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବିଧାନସଭା,ମନ୍ଦିର,ଲୋକ ଭବନ, ଲୋକସେବା ଭବନ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ବେଳେ ରିଲ୍ସ କଲେ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ । ତେବେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ।
Cyclone Latest Update : ଉତ୍ତର ଆଣ୍ତାମାନ୍ ସାଗର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ୨୨ ତାରିଖ ସୁଧା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ୨୩ ତାରିଖ ସୁଧା ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ତାମାନ୍ ସାଗର ଓ ତାର ପାଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଏକ ସରକାରୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପାଣିପାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ର ଗତିପଥ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଧିରେ ଧିରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଅବପାତ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Entertainment News Today: ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ବିଏନଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କନସଲଟେନ୍ସି ଓ ସବମିଶନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।ଏହି ଡିଭିଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକାର ଓ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ରଣନୀତି, ସବମିଶନ୍ ପରିଚାଳନା, ଉପଯୁକ୍ତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଫିଲ୍ମ ପୋଜିସନିଂ ଭଳି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
Imran Khan Sister Arrest:ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲିମା ଖାନ ଗିରଫ। ଲାହୋରସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରୁ ଅଲିମା ଖାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା PTI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦାବିରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ରେ ପିଟିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗିରଫ। ଲାହୋର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ, ଅଲିମାଙ୍କୁ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।
Shafali Verma: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୪୯ ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ ଶତକ। ୯ଟି ଛକା ଓ ୩ଟି ଚୌକା ସହ ଶତକ ହାସଲ କଲେ ଓପନର ଶେଫାଳି ବର୍ମା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୧୯୫/୪ ହୋଇଛି।
Sports News: ସୁପର ସନ୍ଡେରେ ସୁପର ମୁକାବିଲା । ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି । କଟକରେ ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସ।