/Top 10 News Today: ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ, ରାଜ୍ୟର ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ CSKର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଜାହିର ଖାନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Chief Secretary Anu Garg: ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ୧୧ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ପଡି଼ବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୩ ଓ ୨୪ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଏନେଇ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Odisha News:ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଠିତ କମିଟି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
Leave Cancelled: ରାଜ୍ୟରେ କାଲିଠୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ।ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହେଡକ୍ବାର୍ଟର ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ,ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ବର୍ଷା ଆସୁଥିବାରୁ ୨୩, ୨୪, ୨୫ ତାରିଖ ପାଇଁ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।ଅନ୍ୟପଟେ,ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।
Cyclone Update: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ହେବ କି ବାତ୍ୟା? ଉତ୍ତର ଆଣ୍ତାମାନ୍ ସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଶନିବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ସୁଧା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଧିରେ ଧିରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ।
School Holiday:ଲଘୁଚାପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଧିରେ ଧିରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଉଛି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷା ବଢିବ। ଏନେଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାଲିଠୁ ୨୪ ଯାଏ ଗଜପତିରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।
All Party Meeting:ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ଏନେଇ ଆଜି(ସୋମବାର) ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ,ମାନ୍ୟବର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ସେନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Orangutans Update: ବାଲେଶ୍ଵରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଏମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଶିଶୁ ଲାଳନପାଳନ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ପିସିସିଏଫ୍ ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଗଠିତ ବୈଷୟିକ କମିଟି ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି।
Firing In Bhubaneswar: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗଣେଶ ପୂଜାର ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ବେଳେ
ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ଫେସ୍ବୁକ୍ ଲାଇଭରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଘାଟିକିଆର ଏକ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇ ଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ୫ ଯୁବକ ହୋଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।
SIR: ଓଡିଶାରେ ମେ ୧୩ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩ କୋଟି ୧୬ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୭୫୪। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୭୨୦ ବଢ଼ିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ନାଁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା।
IPL 2027: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଅର୍ଥାତ୍ (IPL 2027) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ (CSK) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। (CSK) ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜାହିର ଖାନଙ୍କୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଜାହିର ଖାନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ IPLରେ ଚେନ୍ନାଇର ଷଷ୍ଠ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜାହିର ଖାନଙ୍କର IPLରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଅପାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପ୍ରତି କାନାଡାର ଭାନକୁଭର ଆଙ୍କର୍ସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।