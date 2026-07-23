/Top 10 News Today:୫ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତର ସହଜ ବିଜୟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

DA Hike:ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୨୫୭%ରୁ ବଢ଼ି ୨୬୨%କୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜାନୁଆରୀରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ। ଜୁଲାଇ ମାସର ଦରମା ସହ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଓ ବକେୟା ରାଶି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
COVID 19: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲା କି କୋଭିଡ୍? ହେବକି ଲକଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ବୋଲି ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛି।
Bahuda Yatra 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ଏ-ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର (ସିଂହଦ୍ୱାର)ଦେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। କାହିଁକିନା,ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଏବଂ ବାହୁଡାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।
Heavy Rain: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ୨ଟି ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍। ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୫.୮ ଏବଂ ୭.୬ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହା ସକ୍ରିୟ ରୁହେ ତେବେ, ବାହୁଡା ଦିନ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।
Shree Mandira: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି। ଅନୁମୋଦିତ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମହାପ୍ରସାଦ, ନୀଳଚକ୍ର ଏବଂ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏହା ସହିତ,ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ପୁରୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ନାମ ଏବଂ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
Bahuda Yatra 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ାଯାତ୍ରା। ଏ-ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ।ସୁନାବେଶ ନେଇ ସେ ବଡ଼ ବୟାନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନାବେଶରେ ପ୍ରାୟତଃ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ପାଇଁ ସୁନାବେଶ ଆୟୋଜନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
Odisha +2 Second Merit List 2026: ଯୁକ୍ତ ୨ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୪୬ ହଜାର ୫୭୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ୩ ବର୍ଗ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନରେ ରେଭେନ୍ସ କଟଅଫ୍ ଆଗରେ ରହିଛି।କଳା- ୭୮%, ବାଣିଜ୍ୟ- ୭୮.୨୦%, ବିଜ୍ଞାନ- ୯୦% ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ BJB ଓ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟରେ ରାଉରକେଲା (HSC) ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
Vaibhav Suryavanshi India vs Zimbabwe T20I:କମାଲ୍ ଦେଖାଇଲେ ୧୫ ବର୍ଷିୟ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ! ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ସତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ ୪, ୧୩ ଏବଂ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଜିମ୍ବାୱେର ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବେ ଫେବୃଆରୀ ୬, ୨୦୨୬ରେ ଏହି ସମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସମାନ ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
India vs Zimbabwe 1st T20I: ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳର ପରାଜୟ ଧାରାରେ ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ, ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାୟକ ଥିଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ଆୟୋଜକ ଦଳ ୧୨୬ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତ ସାତ ୱିକେଟ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିଥିଲା।
Badminton: ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ପୁଣି ଚମକିଲେ ୨ ଭଉଣୀ ଋତପର୍ଣ୍ଣା ଓ ଶ୍ବେତପର୍ଣ୍ଣା। ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଚମକିଲେ। ଚେନ୍ନାଇରେ ସିନିୟର ରାଙ୍କିଂ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ।