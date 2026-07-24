/Top 10 News Today: ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ, NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ NTAର ୪୭ ଅଧିକାରୀ ବହିଷ୍କୃତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି ୩ ରଥ। ହେଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର। ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ କାଳିଆ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ।
Bahuda Yatra Death case : ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ କଟକର ୫୭ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିରାମ ଦାସ । ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର।
NEET-UG 2026 Paper Leak:(NEET) ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ (ଶୁକ୍ରବାର) ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA)ର ୪୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ସଂସ୍କାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
Vande Mataram Bill: ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ' ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ଜନ ଗଣ ମନ' ପରି ଜାତୀୟ ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା।
Odisha Vigilance: ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମହିଳା ରାଜସ୍ବ ନିରିକ୍ଷକା ସାଇ ଦର୍ଶିନୀ ଲଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ସାଇ ଦର୍ଶିନୀ ଲେଙ୍କା ଜମି ମିଉଟେଶନ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ଜମି ମିଉଟେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
Road Accident: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତିର ପାଙ୍ଗୀ-ଉଦୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟାଟା ସୁମୋ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଥର ପଡ଼ିବାରୁ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏ-ବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତି ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତି ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲାହୌଲ ଉପତ୍ୟକାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦-୭୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର କୁଡୁନାଲା ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏ-କ ପାହାଡ଼ରୁ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟାଟା ସୁମୋ ଉପରେ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଆହତ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରାଟିଆ ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ଖବର ଦେଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ।ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ-ପରିକି ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Union Minister Ravneet Singh Bittu Resigns:କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ରଭନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଦେଇପାରେ। ସେ ନିଜେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି।
Narendra Modi: ଶୁକ୍ରବାର ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବବର୍ଗ ଇନଷ୍ଟାରେ ସକ୍ରିୟ, ଆମକୁ ବି ଇନଷ୍ଟାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତୁ, ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପିଏମ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Pakistan News: ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ଧରଣର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ଜଣ ପାକ୍ ଯବାନ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।