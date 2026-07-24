Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ, NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ NTAର ୪୭ ଅଧିକାରୀ ବହିଷ୍କୃତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ, NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ NTAର ୪୭ ଅଧିକାରୀ ବହିଷ୍କୃତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 24, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:50 PM IST
Top 10 News Today: ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ, NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ NTAର ୪୭ ଅଧିକାରୀ ବହିଷ୍କୃତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NEET-UG 2026 Paper Leak:NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା, NTAର ୪୭ ଅଧିକାରୀ ବହିଷ୍କୃତ
NEET-UG 2026 Paper Leak49 min ago
2
Odisha vigilance1 hr ago
3
road accident2 hrs ago
4
Entertainment News11:48 AM IST
5
NEET paper leak issue10:30 AM IST