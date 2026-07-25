/Top 10 News Today: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାୟିତ୍ବ, ଆଜି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Pralhad Joshi: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶନିବାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
Dharmendra Pradhan Resigns: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। Gen-Z ଆଗରେ ନଇଁଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ-ନେଇ ସେ ଏକ୍ସ ରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
CJP: ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। Gen-Z ଆଗରେ ନଇଁଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ (CJP) ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ ଦିପ୍କେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ସ୍ବର ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ଆଉ ତିନୋଟି ଦାବି ସରକାରଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ୨ଟି ଦାବି ହେଲା ,ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧ କୋଟି ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଏବଂଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
Dharmendra Pradhan Resignation: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍। ସେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଶାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବିରତ ପ୍ରୟାସର ବିଜୟ। ଏ-ନେଇ ସେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ଯୁବପିଢି(Gen-Z)ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଭୟ ଏବଂ ଭୟର ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଶସାରା ଲମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସଂଘର୍ଷର ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ।"
NEET Paper Leak: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସଭିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଗରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ।
CJP Centre Joint Press Conference: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ (CJP) ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପରେ, ସରକାର CJPଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। (CJP) କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
NEET Paper Leak: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ Gen Zଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜନମତ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। କେହି ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଉପରେ ନୁହଁନ୍ତି। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଯୁବସମାଜର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଉଚିତ
ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
Suna Besha 2026: ଆଜି ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ । ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀଜିଉ। ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜିଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ମୁହାଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶକୁ ବଡତଢାଉ ବେଶ, ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୁନାବେଶ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ବେଶ ଓଲାଗି ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଯାହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Road Accident: ଜଟଣୀ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ବାପ-ଝିଅ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। NH-16 ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଛକରେ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ହାଇୱା ଶବ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ,CMRFରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଏ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।