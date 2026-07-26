Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 26, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:12 PM IST
Top 10 News Today: କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CWG 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଵର୍
CWG 202643 min ago
2
PM Modi1 hr ago
3
Mayurbhanj School Holiday2 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
school holiday12:35 PM IST