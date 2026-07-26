/Top 10 News Today: କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Adhara Pana Ritual 2026: ଆଜି ରଥା ରୁଢ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି ହେବ। (ଗତକାଲି) ଶନିବାର ସୁନବେଶ ସରିବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ଅଧରପଣା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଠି ଠାକୁରମାନେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିବେ।
PM Modi: ନିଟ୍ (NEET) ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର (୨୬ ଜୁଲାଇ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।
School Holiday: ଅବପାତ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)। ଏନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି।ଏକ ସରକାରୀ ଆଦେଶରେ, କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ - ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର - ବନ୍ଦ ରହିବ।
Mayurbhanj School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ରହିବ।
Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା-ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏ-କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ଖବର ଦେଇଛି।ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅବପାତ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଅବପାତ।ଯାହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ।
Kamakhyanagar News: କାମାକ୍ଷାନଗରର ବାଲିପଡ଼ା ଗାଁରେ ବଜ୍ରପାତରେ ବାପା ଓ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ବଜ୍ରପାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
Mann Ki Baat:ମନ କି ବାତ’ର ୧୩୬ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ବୀର ସହିଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ।
NHAI: ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ପାଇଁ NHAI ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ପୁରୁଣା ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଯାତ୍ରୀ-ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣାଯାଇଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।ଏହା ଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଟୋଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ କମିବ।
Kargil Vijay Diwas 2026: କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ କେବଳ ଏକ ବିଜୟର ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଅତୁଳନୀୟ ପରାକ୍ରମ ଓ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ୧୯୯୯ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ମାତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କ ସହିଦ ମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି.ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
CWG 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ମହିଳା ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ସେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭରେ ସର୍ବାଧିକ ୮୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବାଛିଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ୧୦୧୮ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ୨୦୨୨ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।