Odisha Floods:ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ।ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ୩ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୩ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ। ଭଦ୍ରକ ଦାୟିତ୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ RDC ସୁଧାଂଶୁ ସାମଲ। ବାଲେଶ୍ବର ଦାୟିତ୍ବରେ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଯାଜପୁର ଦାୟିତ୍ବରେ ପି. ଅନ୍ବେଷା ରେଡ୍ଡୀ। ।
Japan Earthquake: ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟ୍କା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକଂପ ତୀବ୍ରତା ୭.୧ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ,ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନର କୁମାମୋଟୋ ପ୍ରିଫେକ୍ଚରରେ ୭.୧ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପରେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୪:୨୭ ମିନିଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନ ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ସର୍ବାଧିକ ତୀବ୍ରତା ୭ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
File Missing Conspiracy: ଫାଇଲ୍ ହଜିବା ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ହଜିବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମହାପାତ୍ର ଓ ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗାଏବ୍ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମ ସରକାର।
Indian Idol 16 winner Jyotirmayee Nayak: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍- ସିଜିନ୍ ୧୬ର ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ,'ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ,ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲି। ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ସଙ୍ଗୀତଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସଫଳ ଓ ଗୌରବମୟ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନାମକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତୁ।'
School Holiday: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍କୁଲ୍ କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ, ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ, ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଣଶିକ୍ଷକ ଜରୁରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବେ। ପ୍ରଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦା ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବର୍ଷାଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Banakalagi Niti: ବନକଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ହେବ ନୀତିକାନ୍ତି।
Lakshmanananda Saraswati: ସ୍ବାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେଲା ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ। ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ। ଏନେଇ ସ୍ବସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।
Holiday Cancelled:ତିହିଡି ଓ ଧାମନଗର ଵ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ। ଛୁଟି ବାତିଲ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ। ସ୍କୁଲ,କଲେଜ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତା ୨ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ରହିବ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ISKCON Rathyatra:ପୁଣି ଇସ୍କନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ଗତ ୨୫ ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା। କାନାଡ଼ା, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା।
Hepatitis Day: ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ନରାଜସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗବେଷଣା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କାୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ର ପ୍ରତିରୋଧ, ନିରୂପଣ ଏବଂ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।