Top 10 News Today: ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା,'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Flood Situation:ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ, ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ୬୧୬ ଫୁଟ ରହିଛି।
Flood Situation: ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ତେବେ,ଏହାରି ଭିତରେ ଏହାରି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡି ଜୀବନ ଯାଇଛି । ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ହାଇଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଧୀନ ରହିଛି ।
School Holiday: ନବରଙ୍ଗପୁର,କଳାହାଣ୍ତି ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି। ବନ୍ୟା ଓ ଲଗାଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
CHSE Result 2026:ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ୨ ତତ୍କାଳ ଓ ଉନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ। କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନର ତତ୍କାଳ ଓ ଉନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳ/ଉନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ପକ୍ଷରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ।
Mahaprabhu Jagannath:ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ `ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ। `ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବନି। ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ। କଳା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ରାସ୍ତାରେ କୋର୍ଟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନୁଚିତ୍। ବିଚାରପତି ବି.ଭି.ନାଗାରଥନା ଏବଂ ଆର. ମହାଦେବନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
Anti Paper Leak Amendment Bill: ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଲ୍ କୁ ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ (ଭଏସ୍ ଭୋଟ୍) ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ ସଂସଦରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। କାଗଜ ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେବା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଲୋକସଭାକୁ ୩୦ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ୧୧ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ।
Anti Paper Leak Amendment Bill: ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଲ୍ କୁ ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ (ଭଏସ୍ ଭୋଟ୍) ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ ସଂସଦରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା।
Monsoon Session: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ୧୦ମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଅପମାନ ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬, ଯାହାକୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିତର୍କ ପରେ, ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଗୃହୀତ କରିଥିଲା।
ICC Ranking: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପୁଣିଥରେ (ICC) ODI ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ T20I ସିରିଜରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ T20I ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ୨୩୦ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି୪୮ ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ODI ରାଙ୍କିଂରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
Common Wealth Games 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ବକ୍ସିଂରେ ୫ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଭାରତ। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ୫ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର। ନରେନ୍ଦ୍ର, ଅଙ୍କୁଶ, ସାକ୍ଷୀ,ଅରୁନ୍ଧତୀ ଓ ସଚିନ ସିୱାଚ ସେମିରେ। ପୂର୍ବରୁ ଲଭଲିନା ବୋର୍ଗୋହେନ ଆଉ ଏକ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।